France : L'étonnante statistique des Bleus sans Kylian Mbappé

L’Equipe de France s’est inclinée (2-1), mardi, contre la Mannschaft lors d’une rencontre amicale au Signal Iduna Park.

Non seulement invincibles, mais aussi sans aucun but encaissé en 2023, les Bleus ont mis fin à une belle série ce mardi quand ils ont courbé l’échine (2-1) devant une équipe allemande souffrante, mais qui a réussi à avoir un peu plus de la confiance de ses supporters.

L’Allemagne regagne petitement la confiance de ses supporters

Organisatrice du prochain Euro, l’Allemagne était aux prises, mardi, avec l’Equipe de France dans le cadre d’un match amical s’inscrivant dans la journée FIFA du mois de septembre. En effet, les hommes de Rudi Völler, qui assume l’intérim à la tête de la Mannschaft, se sont imposés 2-1 mettant ainsi fin à une belle série d’invincibilité des Bleus en 2023, qui n’ont encore perdu aucune rencontre jusqu’à mardi soir.

Alors que la Mannschaft est sur une série de quatre défaites et un match nul lors de ses cinq dernières sorties avant mardi, la Fédération allemande de football a jugé bon d’évincer son sélectionneur principal, Hansi Flick, ce dimanche 10 septembre. Un limogeage suite auquel la confiance a été placée en Rudi Völler, qui assure l’intérim. Mais sa première aura été convaincante puisqu’il a pu faire tomber une grande équipe de France, finaliste de la dernière Coupe du monde.

L’inquiétante statistique des Bleus sans Mbappé

Touché au tendon rotulien et laissé sur le banc pour le match du mardi au Signal Iduna Park contre l’Allemagne, Kylian Mbappé a fortement manqué aux Bleus. Puisque l’équipe de France s’est inclinée (2-1) devant les hommes de Rudi Völler, sélectionneur intérimaire après l’éviction de Hansi Flick deux jours plus tôt avant le match. Cette défaite vient sortir une inquiétante statistique, qui montre une Mbappé-dépendance des Bleus. Car à chaque fois que le capitaine de l’Equipe n’est pas titulaire, les Bleus n’ont jamais gagné.

La confirmation est là, mardi soir. En effet, la France n’a remporté aucun des quatre derniers matches où Kylian Mbappé n’était pas titulaire. Didier Deschamps et ses capés avaient ainsi concédé le nul (1-1) en Croatie, puis face à l’Autriche (1-1) en juin 2022 respectivement lors des deuxième et troisième journées de la phase de groupes de la Ligue des nations. Forfait pour le premier match en raison d’une douleur à un genou, le numéro 7 du Paris Saint-Germain avait fait son entrée en jeu lors du second et avait même égalisé (83e) en fin de match pour les Bleus, qui étaient menés depuis la première période de la rencontre (37e).

La troisième sortie était face aux Aigles de Carthage de la Tunisie lors de la dernière journée de la phase de groupes en Coupe du monde Qatar 2022. En effet, avec un Kylian Mbappé sur le banc, et réservé pour le match des huitièmes de finale, la France mord la poussière en s’inclinant (1-0) devant la Tunisie. La dernière défaite sans Mbappé titulaire, est celle face à l’Allemagne (2-1), mardi. Pourtant la Mannschaft était bien en crise. Ce qui devrait profiter aux Bleus pour continuer à conserver leur invincibilité en 2023.