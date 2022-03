France - Juventus : La mère d'Adrien Rabiot sort du silence

Plus discrète dans les médias depuis le départ d'Adrien Rabiot à la Juventus, Véronique Rabiot a beaucoup fait parler d'elle depuis le début de la carrière du milieu de terrain français. Agent de son fils, elle est réputée pour être dur en négociation et est connue pour son franc-parler. Souvent critiqué pour son omniprésence dans la carrière d'Adrien Rabiot, Véronique c'est certes assagie, mais n'a pas pour autant disparu de la circulation.

"Je ne suis pas celle qu'on décrit dans les médias"

Dans une interview accordée à Ouest France, Véronique Rabiot a pris la défense de son fils et évoque sa relation avec Adrien, mais elle en a également profité pour sortir du silence sur la brouille l'ayant opposé à d'autres parents de joueurs de l'équipe de France lors de la défaite contre la Suisse à l'Euro 2020. Pour rappel, Véronique Rabiot aurait ainsi critiqué la Pioche, qui a perdu le ballon sur l'égalisation de la Suisse, ainsi que KM7, dont l'attitude aurait été arrogante.

"L’image du petit garçon à sa maman ne reflète pas du tout la réalité. Je suis une personne autoritaire, c’est vrai, mes enfants me l’ont souvent reproché. Mais pas celle qu’on décrit dans les médias. Ce qui a été dit sur le soi-disant épisode survenu dans les tribunes entre moi et les familles de certains joueurs lors de France–Suisse à l’Euro 2021? Je ne peux pas en parler, il y a une procédure en cours. Maintenant, quand il y a diffamation, atteinte à la vie privée ou insultes, je saisis systématiquement le tribunal", a expliqué Véronique Rabiot.

"Rien n'a été pardonné à Adrien"

L'agent d'Adrien Rabiot a justifié la stratégie de communication de son fils : "Je n’ai pas recherché la lumière, je n’ai pas besoin de cette notoriété. Quand on me dit que je suis un personnage public, ça n’a pas de sens. D’où vient cette image négative? Je pense que c'est lié au fait que nous ne parlons pas assez aux journalistes. Donc, ils nous cassent. Mais j'ai le cuir épais. Je n'ai rien à prouver, nous n'avons rien à prouver. Je n'ai pas envie de me dévoiler et Adrien non plus. Il fait du foot, c'est sa passion et en dehors du terrain, il aimerait mener une vie discrète. Il n'a pas envie de s'expliquer ou de se justifier".

"Il ne s’en préoccupe pas et il joue d’ailleurs tous les matchs. En effet, le temps des footballeurs n’est pas le même que le nôtre. Ils ne peuvent pas rester bloqués sur un match, ils jouent tous les trois jours. Ils se projettent en permanence sur le match suivant", a ajouté la mère de l'international français, fortement critiqué cette saison pour ses prestations sous les couleurs de la Juventus.

"On ne lui a rien pardonné. Et ce dès ses 17 ans. Des erreurs, tout le monde en fait toute sa vie. On ne se rend pas compte que les footballeurs sont des adolescents quand ils commencent, qu’ils doivent grandir en tant qu’hommes. Ce ne sont pas des robots. En Italie, la presse dit qu’il est mauvais ? Il ne s’en préoccupe pas et il joue d’ailleurs tous les matchs. J’aimerais que le grand public sache quel est le parcours des footballeurs pour accéder au haut niveau. Tout ce qu’on dit c’est: 'Ils sont trop payés etc'. Mais les gens ne savent pas à quel point cela leur demande des sacrifices, un mental d’acier", a conclu Véronique Rabiot.