Equipe de France – Aurélien Tchouaméni : "Pas besoin de jouer au Real ou à City pour être convoqué en Bleu"

Aurélien Tchouaméni réalise la plus belle saison de sa carrière. Et c'est donc fort logiquement qu'il a découvert l'équipe de France en septembre face à la Bosnie-Herzégovine.

Vendredi, pour sa huitième cape avec les Bleus, il a inscrit le but de la victoire contre la Côte d'Ivoire dans les arrêts de jeu. Et ce dimanche, le joueur était présent en conférence de presse pour venir évoquer ce grand moment dans sa carrière.

Sur son intégration en équipe de France

On a la chance d'avoir un groupe top. A chaque fois qu'un joueur arrive, il s'intègre facilement. Avec les conseils des uns et des autres, je prends beaucoup d'informations et cela permet de m'épanouir.

Sur Paul Pogba, qui joue au même poste que lui

Dès que je suis arrivé, il m'a donné beaucoup de conseils.

Sur les barrages africains pour le Mondial

Je supporte le Cameroun car mes parents sont d'origine camerounaise. Pendant la collation, on a regardé le match avec William (Saliba).

Sur son premier but en équipe de France

Ce but n'est pas aussi important pour moi que pour un attaquant. J'ai mis du temps à réaliser mais maintenant c'est bon.

Sur son calme olympien

Ça fait partie de ma personnalité. Je ne suis pas quelqu'un qui va créer des problèmes. C'est pareil à Monaco, je suis focalisé sur le travail et la progression.

Sur un éventuel transfert au PSG

C'est un top club avec de très grands joueurs. Ils ont de grands objectifs mais malheureusement ils n'ont pas encore gagné la Ligue des champions. Mais ils ont déjà beaucoup de trophées.

Sur une éventuelle participation à Coupe du monde

Je me focalise sur l'instant présent. On est seulement en mars, j'aurai le temps d'y penser dans les mois à venir. C'est dans un coin de la tête, mais c'est plutôt calme.

Sur N'Golo Kanté, autre milieu défensif des Bleus

C'est un plaisir de retrouver N'Golo. Il m'a félicité pour mon but, on a discuté et on est très content de le retrouver.

Sur un éventuel transfert au Real Madrid qui pourrait l'aider à s'installer durablement en équipe de France

Il ne faut pas forcément jouer au Real ou à Manchester City pour jouer en équipe de France. Je ne pense pas que Monaco soit un frein.

Sur l'importance des matches amicaux

Ce sont des matches très importants. On a beaucoup donné contre la Côte d'Ivoire et des automatismes se sont créés. On a donné notre meilleur.

Sur le public lillois qui pourrait siffler le Lensois Clauss

A chaque fois qu'on joue, on sent l'engouement qu'il y a autour de cette équipe. C'est toujours un plaisir d'aller en Province. On a reçu un top accueil à Marseille. J'espère que les Lillois ne siffleront pas Jo' (Clauss).

Sur l'Afrique du Sud

C'est une bonne équipe. On s'attend à un match difficile et rugueux. Ils auront à cœur de montrer leurs qualités. Il faudra être concentré dès le début.