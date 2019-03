France-Islande (4-0) : Giroud-Griezmann-Mbappé, un trio aux stats d'enfer

Impliqué sur tous les buts des Bleus depuis septembre et l'après-Mondial, le trio Giroud-Griezmann-Mbappé a encore frappé contre l'Islande (4-0).

On commence à connaître la musique. Elle s'est répétée lundi au Stade de . Depuis la , la lumière vient du trio Giroud-Griezmann-Mbappé et cela s'est confirmé lors de l'écrasante victoire de l'équipe de France contre l'Islande (4-0). Un but pour Olivier Giroud. Son 35e en Bleu, qui lui permet de dépasser David Trezeguet et de devenir le troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Un but et une passe décisive pour Antoine Griezmann. Et enfin, un but et deux passes décisives pour Kylian Mbappé. Une soirée riche en satisfactions pour une équipe menée par un trio en pleine bourre.

Griezmann-Mbappé : l'entente améliorée

"En Moldavie aussi, on avait marqué tous les trois, rappelait à juste titre Olivier Giroud après la rencontre. C'est bien pour l'équipe d'avoir des attaquants efficaces et en réussite. On finit le boulot collectif et on est contents." Un travail tout en contrôle d'une équipe qui semble décidément avoir appris la patience avec une entente de plus en plus évidente entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui se sont tous les deux signalés en s'offrant un but chacun avec beaucoup de facilité, faisant taire certaines critiques qui disaient qu'ils ne se trouvaient pas assez sur le terrain il n'y a pas si longtemps.



Giroud, Griezmann et Mbappé sont impliqués sur tous les buts de l'équipe de France depuis septembre 2018.

Antoine Griezmann répondait en zone mixte : "Je l'ai dit dès le début. Quand vous avez dit qu'on ne se trouvait pas assez, c'était juste parce qu'on n'avait pas joué suffisamment de matches ensemble. Plus les matches vont avancer, plus on va se trouver, et mieux on va se comprendre." Des mots qui laissent à penser que leur entente est encore perfectible et qu'une marge de progression existe après deux matches soldés par huit buts inscrits, contre la Moldavie (1-4) et l' (4-0). Ajoutez à cela l'efficacité retrouvée d'Olivier Giroud, qui n'avait pas marqué un seul but au Mondial. Il y avait de quoi se réjouir.

Benjamin Quarez, au Stade de France.