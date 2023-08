France Espoirs : Pourquoi Thierry Henry a quitté son rôle de consultant

Consultant phare chez Prime Video, Thierry Henry a préféré l’Equipe de France Espoirs à la chaîne d’Amazon. Il explique son choix.

Ce mardi, le champion du monde 98 a été installé confortablement dans ses nouvelles fonctions du sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs. L’ancien international français revient sur son choix alors qu’il exerçait pleinement comme consultant sur Prime Video, où il commente les matchs de Ligue 1 française.

Consultant ? Henry n’était pas « épanoui »

Consultant de Prime Video, et très admiré par les supporters du championnat de France pour ses analyses, Thierry Henry n’aura passé qu’une seule saison avant de quitter la chaîne d’Amazon. Approché par les dirigeants de la FFF, l’ancien Bleu donne son accord pour prendre les commandes de l’équipe de France Espoirs. Un choix qu’il s’estime heureux d’avoir fait. « Je suis heureux et honoré d’être là. Fier de rechanter la Marseillaise. Je suis bien Français, content de l’être et heureux de reporter le coq. Diriger les Espoirs, ce n’est pas facile, les générations changent tous les deux ans, les clubs ont la priorité, les meilleurs montent… et c’est normal », a-t-il déclaré en conférence de presse.

S’il a choisi d’accepter l’approche de la FFF pour diriger les Espoirs de la France, Thierry Henry, qui écarte Kylian Mbappé des JO 2024, se dit ne pas être « épanoui » dans son rôle de consultant qu’il exerçait. Le nouveau sélectionneur des Espoirs veut vivre et être en contact avec le football qu’il sait pratiquer.

"Je n'étais pas épanoui (comme consultant), j'aime le terrain. J'attendais une opportunité. J'ai fait ce que j'avais à faire pour rester proche du terrain. Je vais continuer mais pas sur Amazon, ça va être compliqué de suivre les matchs", a-t-il déclaré, avant de poursuivre : "Je n'étais pas épanoui, j'avais le besoin de coacher. J'ai eu d'autres échéances où j'ai appris, il y a aussi eu la période Covid (avec Montréal), gérer un groupe dans un hôtel pendant quatre mois, sans voir sa famille, ça forge. Quand tu ramènes ça, il faut un moment pour le véhiculer. J'étais bien (comme consultant) mais je n'étais pas épanoui. Peu importe ce qu'il s'est passé au niveau de la carrière, l'équipe de France ne se refuse pas."