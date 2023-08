Nouvel entraîneur des Espoirs de France, Thierry Henry a évoqué le cas de Kylian Mbappé aux JO de Paris 2024.

L’année prochaine, la France accueille les Jeux Olympiques qu’organisera Paris. Installé dans son nouveau rôle et présenté à la presse, ce mardi 29 août 2023, Thierry Henry s’est prononcé sur la possibilité ou non de voir Kylian Mbappé à ces JO.

Henry met en doute la participation de Mbappé

Réintégré dans le groupe du Paris Saint-Germain après plusieurs semaines de brouille, Kylian Mbappé, parallèlement au Paris Saint-Germain, envisage de faire partie du groupe de France de Football pour les Jeux Olympiques 2024 dans la capitale française. Mais Thierry Henry met en doute la participation de l’attaquant de 24 ans.

En conférence de presse ce mardi, le champion du monde 98 ne promet rien au numéro 7 du Paris Saint-Germain. La porte ne lui semble pas trop ouverte, selon le nouveau sélectionneur des Espoirs. « Sur le terrain, cela aurait été pas mal. Mais malheureusement, je ne pourrai pas vous aiguiller. On a les JO en France, c’est historique. Je suis très heureux, mais pour l’instant, c’est priorité à l’Euro Espoirs et je pense aux joueurs nés au 1er janvier 2002 et c’est déjà pas mal », a répondu Thierry Henry à propos de Kylian Mbappé aux JOS 2024.

En se basant sur cette déclaration du nouvel entraîneur des Espoirs de France, Kylian Mbappé, qui est né le 20 décembre 1998, et donc âgé de 24 ans, a de minces chances pour être avec l’équipe de France devant prendre part aux Jeux Olympiques à Paris l’année prochaine.