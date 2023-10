France – Ecosse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La France et l’Ecosse sont au duel pour le compte des journées FIFA du mois d’octobre. Les dernières news ici.

Revenue d’une belle victoire (1-2) contre les Pays-Bas en septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, l’Equipe de France retrouve l’Ecosse en amical, ce mardi 17 octobre 2023. Après le déplacement à Amsterdam Arena, les Bleus reçoivent les Ecossais à Lille, ce mardi.

Un rapprochement avec l’Argentine en vue pour les Bleus

Battue par l’Allemagne (2-1) en amical le mois dernier, l’Equipe de France s’est relancée la semaine écoulée en s’offrant les Oranjes (1-2) lors de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Une victoire grâce à un doublé de Kylian Mbappé, qui offre la qualification aux Bleus. Eloignés de l’Argentine au dernier classement de la FIFA, les hommes de Didier Deschamps envisagent de remporter ce match amical pour se rapprocher de l’Albiceleste. Une victoire est impérative, en effet.

De l’autre côté, l’Ecosse, qui fait bonne impression lors du tour qualificatif de l’Euro 2024, a été ralentie par l’Espagne lors de la septième journée. Les hommes de Steve Clarke ont courbé l’échine (2-0) devant ceux de Luis de la Fuente. Ceci étant la deuxième défaite après celle contre l’Angleterre le mois dernier, les Ecossais souhaiteraient s’offrir l’Equipe de France sur son territoire pour se relancer.

Horaire et lieu du match

France - Ecosse

Match amical

Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy

A 21h française

Les équipes probables de France – Ecosse

France: Maignan - Pavard, Konaté, Lukeba, Théo Hernandez - Camavinga, Rabiot, Griezmann - Mbappé, Giroud, Coman

Ecosse: Gunn - Robertson, McKenna, Hendry, Porteous, Hickey - Christie, McGregor, McTominay, McGinn - Dykes

Sur quelle chaine suivre le match France – Ecosse

La rencontre entre la France et l’Ecosse sera à suivre ce mardi 17 octobre 2023 à partir de 21h sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My TF1.