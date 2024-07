France – Belgique, l’adjoint de Deschamps révèle l’erreur des Diables Rouges

Après la qualification des Bleus pour les ¼ de finale de l’Euro contre la Belgique, Guy Stéphan revient sur la bévue des Diables Rouges.

Après la Coupe du monde 2018 (demi-finales) et la Ligue des Nations 2021 (demi-finales), l’Equipe de France a une encore éliminé la Belgique dans une grande compétition. Lundi, les Bleus ont pris le dessus sur les Diables Rouges (1-0) lors des huitièmes de finale de l’Euro 2024 en Allemagne.

Guy Stéphan évoque l’erreur des Belges

Grâce à un but contre son camp de Jan Vertonghen (85e), l’Equipe de France a composté son billet pour les quarts de finale du Championnat d’Europe, qui se déroule en Allemagne. En conférence de presse, ce mercredi, l’adjoint de Didier Deschamps est revenu sur le match. Pour le technicien français, les Belgique ont préféré jouer plus bas, ce qui les a pénalisés.

« Au départ, la Belgique paraissait une équipe très offensive, mais ils ont joué plutôt bas. On a eu la possession du ballon, un peu moins en deuxième période. Ils étaient plus offensifs avec un attaquant central de moins. Ils ont essayé de nous attirer, on ne s'est pas livrés à l'extrême. Notre défense centrale a été top. Le ballon tombait souvent dans la zone des milieux, dont Tchouaméni. Peut-être qu'ils nous craignent », a lancé Guy Stéphan, qui est séduit par la performance de Jules Koundé.

« Koundé est un pro de très haut niveau et qui est beaucoup critiqué à ce poste. Il est top sur le plan défensif, il apporte un plus sur le plan offensif. Il fait un Euro parfait pour l'instant », a-t-il ajouté.

Les Bleus focus sur le Portugal

Qualifiée pour les quarts de finale, la France affrontera le Portugal, ce vendredi (21h) au Volksparkstadion de Hambourg. Pour le vainqueur de l’Euro 2000 avec la France, les Bleus ont travaillé déjà les tirs au but sur une séance avant de défier la Seleção. Mais Mbappé et ses partenaires restent concentrés sur le duel à l’allure de la finale de l’Euro 2016.

« Il n'y a plus beaucoup de jours. On a travaillé les tirs au but sur une séance, est-ce que ça aurait un impact? Je ne sais pas. On est plus focalisé sur le match et l'adversaire, sur nous-mêmes. On doit déjà bien récupérer. Ce sera le 5e quart depuis que Didier Deschamps a repris l'équipe, sur 6 compétitions », a poursuivi Guy Stéphan, qui reconnaît le manque d'efficacité chez les Bleus.

« Je regarde les images et j'ai vu celles de l'entraînement, je n'ai vu que les tirs ratés mais je peux vous dire qu'il y a eu des buts même s'il y a eu des ratés. Il y a eu aussi des arrêts exceptionnels. On est en plein dans l'entraînement. Vous dire qu'il n'y a pas un déficit de but, ça ne serait pas vrai », a déploré l’adjoint de Deschamps.