France – Belgique, Jérôme Rothen dézingue (encore) Deschamps

Jérôme Rothen a encore tenu des propos cinglants à l’endroit de Didier Deschamps avant France – Belgique, lundi.

L’Equipe de France sera aux prises avec la Belgique, ce lundi, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Un match que les Bleus vont disputer dans une atmosphère glaciale avec toutes les critiques qui fusent sur Didier Deschamps, ces derniers jours. A quelques heures du choc contre les Diables Rouges, Jérôme Rothen a encore remis une couche sur le sélectionneur français.

Jérôme Rothen dévoile le problème de Deschamps avec les Bleus

Cela désormais plusieurs mois que Didier Deschamps est contesté à la tête de l’Equipe de France. S’il a atteint le dernier carré à l’Euro 2024 (éliminé par l’Espagne), le sélectionneur n’a pas échappé aux critiques en raison notamment du jeu jugé ‘’chiant’’ des Bleus. Et la débâcle contre l’Italie vendredi dernier (1-3) n’a pas arrangé la situation du champion du monde 1998. Jérôme Rothen pense d’ailleurs que Deschamps n’a plus assez de pouvoir sur le groupe des Bleus.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Au contraire, les joueurs prennent souvent le contrepied de ce discours. Ça me dérange. Je me dis qu’il a perdu la main sur ce groupe, que tous les signaux envoyés sont vraiment négatifs et qu’il fallait passer à autre chose. Je parle du comportement, déjà, sur le terrain. Je me suis fait mal mais j’ai revu le match ce matin parce que j’ai entendu plein de critiques sur certains joueurs », déclare l’ancien joueur du PSG sur les ondes de RMC.

Rothen fracasse Deschamps

Selon Jérôme Rothen, Didier Deschamps aurait été abandonné par ses joueurs. Entre le déclassement d’Antoine Griezmann et le positionnement de Kylian Mbappé en pointe, les choix de l’ancien coach de l’OM sont de plus en plus contestés. Rothen ne croit d’ailleurs plus à la lucidité des décisions de Deschamps.

« Avant de parler de la performance de certains, est-ce que ces joueurs-là étaient tournés vers le collectif ? Il rappelle du vieux Digne, Guendouzi et appelle trois jeunes qui ont brillé aux JO il y a un mois. En fait, tu n’as rien anticipé. Hop, tiens Olise, on va le prendre parce qu’il a signé au Bayern. Aujourd’hui, les résultats ne sont plus là. C’est la première fois que Didier Deschamps perd deux matchs (officiels, ndlr) de suite, dont cette claque-là à domicile, pour un match de reprise, avec tous ces problèmes de comportement, d’attitude, de déclarations, de communication », lâche l’ex-international français.