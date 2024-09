"Je ne suis pas un latéral droit de formation", le message cinglant de Koundé à Deschamps

Jules Koundé a envoyé un message à Didier Deschamps, mardi, sur son repositionnement en Equipe de France.

L’Equipe de France reçoit l’Italie vendredi prochain dans le cadre de la Ligue de Nations. En marge de cette rencontre, Jules Koundé était présent en conférence de presse, ce mardi. L’occasion pour l’international français de revenir sur son repositionnement au poste de latéral droit par Didier Deschamps en sélection nationale.

Les difficultés de Jules Koundé au poste d’arrière droit

Latéral droit de prédilection, Jules Koundé joue depuis plusieurs mois en tant que latéral droit. Un poste qu’il a découvert au Barça sous la houlette de Xavi Hernandez et surtout en Equipe de France avec Didier Deschamps. Et logiquement, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a mis du temps à prendre ses marques à ce nouveau poste.

« J'ai toujours été confiant qu'avec le travail, ça allait venir. Ce n'est pas un poste naturel pour moi, c'est quelque chose qui allait prendre du temps. J'ai encore beaucoup à travailler sur ce poste. Il y a des configurations qui ont fait que j'ai pu m'exprimer sur l'Euro. Sur le plan offensif, j'ai essayé de profiter des espaces, d'avoir plus confiance. C'est un poste que j'ai mis du temps à vouloir jouer sans jamais refuser d'y jouer. Mentalement, on se met aussi des barrières. Le poste de central, je l'affectionne beaucoup », explique Jules Koundé face aux médias.

Koundé n’a pas vite compris les consignes de Deschamps

C’est donc à l’Euro 2024 que Jules Koundé a enfin pleinement assuré au poste d’arrière droit. Mais avant, l’ancien défenseur de Séville était la cible de nombreuses critiques dans la presse. S’il s’est nourri de ces critiques, Jules Koundé estime que les médias devraient comprendre que Didier Deschamps l’a mis à un poste qui n’est pas le sien, même s’il arrive enfin à s’en sortir.

« Il y avait une mauvaise compréhension de ce que me demandait le coach et du joueur que j'étais. Je ne suis pas un latéral droit de formation. Il y a une évolution dans ce poste. C'est une vision du foot, j'ai envie d'être un meilleur joueur. Je suis défenseur, je suis là pour défendre. Quand je fais bien cette partie-là, c'est le plus important. Il y avait un décalage entre ce que vous pouviez écrire et ma vision du poste », confie l’international français.