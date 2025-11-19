Florentino Perez vend le Real Madrid à petit feu

Le président a présenté ce plan aux membres du club, insistant sur le fait qu'il « nous protégera en tant qu'institution » et permettra au Real Madrid de lever des fonds sans devenir une société anonyme sportive.

Selon El Periódico, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a initié l'une des plus importantes restructurations de l'histoire moderne du club, en prévoyant de vendre environ 10 % d'une entité commerciale nouvellement créée afin de générer de nouveaux investissements. Cette initiative fait suite à la vente par le club de 20 % des futurs bénéfices du Santiago Bernabéu à Sixth Street et Legends pour 360 millions d'euros (317 millions de livres sterling / 417 millions de dollars), une opération financière largement considérée comme le premier levier du Real Madrid.

Pérez a présenté en détail la nouvelle proposition aux membres du Real, insistant sur la nécessité de moderniser la structure organisationnelle du club tout en préservant le modèle traditionnel de propriété par les membres. Comme il l'a déclaré directement aux membres : « Notre club doit se doter d'une structure organisationnelle qui nous protège en tant qu'institution et qui protège également chacun d'entre nous en tant que propriétaires du Real Madrid. À cette fin, je confirme que nous soumettrons à cette Assemblée une proposition de restructuration du club qui assure notre avenir, nous protège des menaces auxquelles nous sommes confrontés et, surtout, garantit que les membres sont les véritables propriétaires de notre club et de ses actifs financiers.»

Ces propos soulignent la volonté du président de concilier la nécessité de nouveaux investissements et le caractère jalousement préservé de l'identité du club en tant qu'entité sportive non-SAD (Société Anonyme Deportiva, une forme particulière de société anonyme liée au sport). Pérez admire depuis longtemps le modèle allemand du « 50+1 », mais la législation espagnole présente des obstacles importants à son adoption. Faute de voie légale pour transformer le Real Madrid en un hybride à la Bayern Munich, le club explore une structure de filiales permettant les investissements sans renoncer au contrôle sportif.