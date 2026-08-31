Le portail polonais Meczyki rapporte que le Borussia Dortmund travaille sur le recrutement de Marcel Regula, en provenance du club de première division polonaise Zaglebie Lubin, et que le dossier serait même déjà très avancé.

Car selon Meczyki un accord existe déjà entre Regula et le BVB, et Lubin aurait en outre donné son feu vert au milieu offensif pour un transfert. Regula avait récemment aussi été annoncé dans le viseur du 1. FC Cologne, le club de la cathédrale aurait curieusement considéré le joueur de 19 ans comme un possible remplaçant de Said El Mala. Comme le transfert d’El Mala au BVB a échoué et qu’il a prolongé au FC à la place, il n’y a plus de besoin d’un deal pour Regula à Cologne.

Le BVB s’intéresse-t-il à Marcel Regula depuis plus longtemps ?

Dortmund aussi suivrait depuis un certain temps déjà l’international polonais U21 et l’aurait même observé sur place. Un transfert vers le club anglais de deuxième division Burnley FC a récemment été refusé par Regula, selon Meczyki, et en plus du BVB, Feyenoord Rotterdam serait actuellement également intéressé. L’indemnité de transfert du jeune talent se situerait, selon les informations, en dessous de dix millions d’euros.

Regula, sous contrat avec Lubin jusqu’en 2028, est considéré comme l’un des plus grands talents de Pologne et était la saison passée un titulaire indiscutable en Ekstraklasa (31 matches, cinq buts, cinq passes décisives). Regula est également un cadre de la solide sélection polonaise U21, qui a remporté ses huit premiers matches de qualification à l’Euro et mène son groupe devant l’Italie.

Sky avait entre-temps rapporté lundi après-midi que le Borussia Dortmund, à la recherche d’un remplaçant à Konstantelias, se penchait actuellement avant tout sur Ethan Nwaneri. Le directeur général sportif Lars Ricken et le directeur sportif Ole Book, qui n’ont pas pris part au déplacement pour le match de Coupe d’Allemagne sur la pelouse du pensionnaire d’Oberliga HEBC Hambourg (mardi), étudient actuellement dans quelle mesure un prêt du joueur offensif d’Arsenal FC serait possible. Reste à savoir si Dortmund pourrait théoriquement attirer à la fois Regula et Nwaneri au Signal Iduna Park. Sky rapporte en tout cas désormais lui aussi que le Borussia pousse fortement pour Regula.

Ce qui arrangeait le BVB dans le dossier Nwaneri : le club s’était déjà activé pour lui l’an dernier. À l’époque, le Borussia voulait boucler un transfert définitif et Nwaneri aurait, selon Sky également volontiers rejoint Dortmund. Toutefois, le club de Bundesliga et les Londoniens n’étaient pas parvenus à trouver un accord dans les négociations sur l’indemnité de transfert.

Les discussions avec Nwaneri pourraient en théorie être plus simples, puisqu’il y avait déjà eu un contact en 2025. Mais lundi soir, Sky indiquait qu’un accord entre Dortmund et Arsenal semblait de moins en moins probable.

Jadon Sancho ne joue en revanche aucun rôle dans les réflexions du BVB, selon Sky. Un nouveau retour de l’ancien joueur de Dortmund, qui est toujours sans nouveau club après la fin de son contrat à Manchester United, avait rapidement alimenté les spéculations après le choc Konstantelias.

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Nwaneri serait un profil de joueur similaire au Grec, que le vice-champion d’Allemagne a tout récemment recruté pour une indemnité de transfert de 26 millions d’euros en provenance du PAOK Salonique. Lors de ses deux premières apparitions officielles avec le BVB contre le Bayern Munich (Supercoupe, 1-2) et le Hambourg SV (Bundesliga, 2-0), Konstantelias avait immédiatement séduit, mais il a subi une rupture des ligaments croisés contre le HSV et sera donc absent pendant plusieurs mois. Le temps presse pour réagir une nouvelle fois sur le marché des transferts, puisque le mercato estival en Allemagne ferme mardi (1er septembre) à 20 heures.

Intérêt du BVB : qu’est-ce qui pourrait poser problème avec Ethan Nwaneri ?

Dans le dossier Nwaneri, le problème est qu’Arsenal voudrait, selon les informations, plutôt vendre le joueur de 19 ans que le prêter à nouveau. Et le prix demandé devrait être nettement plus élevé que pour Regula.

Lors de la seconde moitié de la saison passée, Nwaneri avait joué en prêt à l’Olympique de Marseille et a signé pour le club français deux buts et une passe décisive en onze apparitions. Dans l’ensemble, le prêt s’est toutefois révélé plutôt décevant, et lors des dernières semaines de la saison précédente, Nwaneri ne jouait quasiment plus à Marseille.

Le natif de Londres était autrefois considéré à Arsenal comme un super talent et a fêté ses débuts en Premier League en septembre 2022 à l’âge de 15 ans. L’international anglais U21 n’a toutefois pas encore définitivement explosé chez les Gunners, même s’il a régulièrement laissé entrevoir son immense potentiel. Au total, Nwaneri a jusqu’ici disputé 51 matches officiels avec Arsenal, où il est encore sous contrat jusqu’en 2030, pour dix buts.

Marcel Regula en route vers le BVB ? Ses chiffres avec Zaglebie Lubin