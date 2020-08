FIFA 21 : EA Sports signe un partenariat exclusif avec l'Inter et l'AC Milan

La guerre entre EA Sports/FIFA et Konami/PES fait rage depuis plusieurs décennies. Et ce lundi 3 août, EA Sports a annoncé avoir signé un partenariat exclusif avec les deux clubs milanais de la et ce, au dépens de Konami. Hormis la présence des maillots officiels des deux clubs, une des conséquences de cet accord sera le retour du stade de San Siro dans le jeu.

