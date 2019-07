Officiel - Real Madrid : Eden Hazard sera sur la jaquette de FIFA 20

Après Cristiano Ronaldo pour l'édition 19, Eden Hazard reprend le flambeau pour FIFA 20. L'international belge sera officiellement sur la jaquette du célèbre jeu d'EA Sports.

Transféré de cet été pour 100 millions d'euros, le nouveau joueur du a été désigné pour être mis en avant dans le prochain opus de FIFA, dont la sortie est prévue le 27 septembre prochain.

Sur son compte Twitter, le joueur formé à a exprimé sa satisfaction de figurer sur la jaquette de FIFA 20. "De retour sur la jaquette de FIFA. Pas mal pour un gars qui vient d'un petit village de ."

Back on the cover of @EASPORTSFIFA ! Not bad for a lad from a small village in Belgium! #FIFA20 #brainelecomte pic.twitter.com/RNGXlwuoxf