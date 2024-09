Ferland Mendy a prolongé, Carlo Ancelotti a dévoilé le secret

En attendant l’annonce officielle du Real Madrid, Carlo Ancelotti a dévoilé le secret en annonçant la prolongation du contrat de Ferland Mendy.

Chouchou de Carlo Ancelotti, Ferland Mendy n’ira pas au bout de son contrat avant de renouveler son bail. A un an de la fin de son contrat au Real Madrid, le défenseur français vient de renouveler son contrat, confirme l’entraîneur de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti.

Mendy-Real Madrid, une histoire loin de se terminer

Arrivé au Real Madrid depuis l’été 2019, Ferland Mendy continue d’impressionner en Espagne. L’arrière gauche français qui était pourtant gêné par des pépins physiques, a toujours été un joueur sur qui le technicien italien a compté depuis son retour à Madrid pour son deuxième passage en tant que coach. Alors que le contrat de Mendy prend fin l’été prochain et qu'il devrait être libéré à l'issue de son bail, l’ancien coach du PSG a recommandé le renouvellement du bail de son protégé.

Le Real Madrid a récemment conclu un accord de principe avec Ferland Mendy sur un nouvel accord. L’international arrière gauche des Bleus devrait prolonger de deux ans, et ce jusqu'en juin 2027 plus option d’une saison supplémentaire.

C’est fait pour Mendy, Carleto confirme

En conférence de presse, ce lundi, avant la réception du Deportivo Alavés, mardi, l’entraîneur du Real Madrid a indiqué que l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais a déjà signé son contrat avec le club champion d’Espagne.

« Nous sommes enchantés ici. Il a prolongé son contrat. Son niveau défensif est au plus haut. Il n'a pas de difficultés avec le ballon mais on ne lui demande pas de faire le travail comme d'autres latéraux. Il pourrait le faire mais on ne lui demande pas grand-chose offensivement. On a un ailier gauche très fort. C'est mieux qu'il reste derrière parce qu'il doit parfois travailler en infériorité numérique », a déclaré Carlo Ancelotti.