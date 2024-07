Mercato, le Real Madrid prend une décision forte pour Ferland Mendy

Le Real Madrid vient de trancher en ce qui concerne l’avenir de Ferland Mendy à la Maison Blanche.

Dans un an, le contrat de Ferland Mendy prend fin au Real Madrid. Alors que la Maison Blanche a récemment renouvelé les contrats de Luka Modric et Lucas Vázquez, rien n’est fait pour l’arrière gauche français, dont le contrat expire l’été 2025.

Le Real Madrid veut libérer plusieurs joueurs

Après une saison 2023-2024 aboutie avec le triplé (Supercoupe d’Espagne, LaLiga et la Ligue des champions), le Real Madrid pense au dégraissage de son effectif. En effet, le champion d’Espagne a voulu pousser six joueurs à la sortie. Le club merengue envisage de se séparer de Dani Ceballos, Fran García, Jesús Vallejo, Reinier Jesus Carvalho, Andriy Lunin ou encore Ferland Mendy.

Même si le Real Madrid envisage de renouveler le contrat des deux derniers, la Maison Blanche n’écarte pas une vente cet été en cas de bonne offre. Alors, Ferland Mendy pourrait quitter la Maison Blanche en cas d’une belle offre.

Le Real conserve Mendy

Alors que l'éventuelle arrivée d’Alphonso Davies pourrait influencer sa décision, Ferland Mendy ne devrait pas être vendu. Au contraire, le natif de Meulan-en-Yvelines bénéficierait d’un renouvellement de son contrat, selon les rapports de Marca.

Le joueur formé au Paris Saint-Germain est l'une des priorités fixées par Carlo Ancelotti et sur laquelle les dirigeants madrilènes ont travaillé avant la fin de la saison dernière. Désormais, tout indique que l'accord, auquel on a longtemps résisté, pourrait devenir une réalité dès le retour de vacances de l'ancien arrière gauche de l’Olympique Lyonnais. Mendy, qui avait été freiné par des pépins physiques, s’en sort désormais bien, et a la totale confiance de Carlo Ancelotti.