FC Barcelone : Xavi validé par une légende

Les Blaugrana ont poursuivi leur belle série avec une victoire confortable sur un solide Athletic Club dimanche soir.

Cruyff adoube Xavi

Les hommes de Xavi Hernandez ont inscrit quatre buts contre l'une des meilleures défenses de la Liga, ce qui leur a permis de conserver la quatrième place, tout en revenant à un point du Real Betis, troisième.

Les Blaugrana n'ont pas pu reprendre leur souffle au cours de la première moitié de la saison, changeant d'entraîneur avant d'être éliminés de la Ligue des champions.

Mais après un début difficile, Xavi est en train de passer un cap au Camp Nou, et soudain, il n'y a plus que de l'optimisme après cinq victoires sur sept et aucune défaite pendant cette période.

Les Blaugrana ont désormais inscrit 12 buts en trois matches, avec quatre buts dans chacune de ces sorties.

Mais bien qu'impressionné, Cruyff, ancienne star du Barça et actuel conseiller du président Joan Laporta, a conseillé aux hommes de Xavi de prendre les choses match par match, malgré leur confiance évidente.

"Les résultats de nos rivaux directs nous ont obligés à gagner et nous voulions continuer à avoir ces bonnes sensations", a-t-il déclaré à Sport.

"Le plus important, malgré l'optimisme, c'est d'y aller match par match.

"L'équipe est en train de monter et maintenant que nous abordons la dernière ligne droite, il est important de continuer dans une ligne ascendante".