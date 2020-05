"Lautaro Martinez est capable de jouer avec Messi au Barça"

Diego Milito, l'ancien grand attaquant argentin, estime que Lautaro Martinez a tout pour s'adapter au FC Barcelone et à son compatriote Lionel Messi.

L'attaquant de l' , Lautaro Martinez, a toutes les qualités requises pour évoluer avec Lionel Messi à Barcelone, selon son compatriote Diego Milito.

Martinez est fortement pressenti pour rejoindre le Barça après avoir réalisé une superbe saison à l'Inter, signant 16 buts toutes compétitions confondues. L'entraîneur de l'équipe catalane, Quique Setien, a parlé de lui la semaine dernière et a déclaré que l'opportunité de jouer aux côtés de Messi était "une motivation" pour n'importe quel joueur.

Milito, qui faisait partie de l'équipe de l'Inter championne d'Europe de l'Inter en 2009-10, a été nommé secrétaire technique du Racing Club en décembre 2017, un peu plus de six mois avant le départ de Martinez pour l' . L'ancien attaquant pense que Martinez s'est imposé comme un joueur de haut niveau et serait parfaitement capable de répondre aux exigences des champions d' .

"Il n'est pas à l'Inter à cause de moi, mais parce que c'est un grand joueur", a déclaré Milito lors d'une interview à la chaine espagnole Movistar. "Je pense qu'il est au bon endroit à l'Inter, mais bien sûr, il a les qualités pour le Barça et pour jouer avec Messi. C'est un joueur très complet qui se débrouille très bien à l'Inter. La vérité est que je ne sais pas ce qui va se passer. J'entends juste beaucoup de rumeurs à son sujet".

Martinez a déjà joué quatre rencontres en compagnie de Messi. C'était l'été dernier à l'occasion de la précédente Copa America.