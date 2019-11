Euro - Albanie-France : les Bleus premiers du groupe H si…

D’ores et déjà qualifiée pour l’Euro 2020, l’équipe de France devra sécuriser la première place du groupe H face à l’Albanie ce dimanche.

L’heure du verdict a sonné ! Après plusieurs mois de bataille acharnée, le groupe H va rendre son verdict ce dimanche. On connaît d’ores et déjà les deux équipes qualifiées, la et la , mais laquelle arrivera en tête de la poule ?

Grâce à sa victoire face à la Moldavie (2-1) conjuguée au match nul des Turcs contre l’ (0-0), la sélection française a provisoirement pris les commandes avec deux longueurs d’avance, mais il faudra sécuriser la première place en Albanie ce dimanche (20h45).

Gare au match nul !

Quels sont les scénarios qui laisseraient la première place - laquelle pourrait ensuite permettre aux Bleus d’être dans le meilleur chapeau lors du tirage au sort - à l’équipe de France ? C’est bien simple : avec une victoire, les hommes de Didier Deschamps seraient assurés de terminer en tête, peu importe le résultat de la Turquie.

Mais en cas de victoire de notre dauphin à Andorre ce dimanche (20h45), un match nul ne suffira pas pour sécuriser la première place ! Avec leurs résultats favorables face aux Bleus (2-0, 1-1), les Turcs auront l’avantage et prendront la tête.

En revanche, en cas de match nul ou de défaite de la Turquie à Andorre, les Bleus pourront également se permettre un revers, ou un partage des points. Vous n’avez toujours pas saisi ? On récapitule !

La France première du groupe H si…

▪ Elle gagne son match en Albanie

▪ Elle fait match nul ou perd en Albanie et la Turquie ne gagne pas à Andorre

La France deuxième du groupe H si…

▪ Elle fait match nul en Albanie et la Turquie gagne à Andorre

▪ Elle perd en Albanie et la Turquie gagne à Andorre