Transferts, Deschamps recommande un départ pour Giroud : "Il faut bouger"

Le sélectionneur des Bleus est revenu sur la situation problématique de l'ancien joueur d'Arsenal.

Convoqué en Equipe de pour la rencontre contre la Moldavie, Olivier Giroud continue d'apparaître en sélection sans pour autant jouer en club.

Une situation pas franchement idéale pour le joueur à l'orée de l' et pas idéale non plus pour les Bleus comme le confie le sélectionneur.

Sondé ce dimanche au micro de Téléfoot sur le temps de jeu du buteur, Didier Deschamps a recommandé de 'bouger' :

« Il souffre forcément de cette situation au quotidien. S’il a une possibilité de pourvoir bouger et d’avoir plus de temps de jeu, c’est bien pour lui, il le sait bien », a-t-il dit.

Pour rappel, l'attaquant des Bues n'a participé qu’à une seule des sept dernières rencontres de , au cours de laquelle il n’a disputé que 22 minutes.