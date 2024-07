Euro 2024, Philippe Diallo cash sur l'avenir de Deschamps

Le président de la FFF, Philippe Diallo s’est exprimé sur l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France, mardi.

L’Equipe de France s’est qualifié lundi pour les quarts de finale de l’Equipe de France après sa victoire contre la Belgique (1-0). Mais cette qualification n’est pas encore assez suffisante pour essuyer les doutes sur l’avenir de Didier Deschamps à la tête de la sélection française. Une question sur laquelle le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a tranché ce mardi.

Philippe Diallo défend le style de jeu des Bleus

Trois ans après leur élimination en 8es de finale face à la Suisse, les Bleus verront cette fois-ci, les quarts de finale de l’Euro 2024. S’ils ont montré un visage plus séduisant face aux Diables Rouges, les hommes de Didier Deschamps continuent d’essuyer des critiques sur leur style de jeu. Mais comme le sélectionneur français, Philippe Diallo préfère retenir l’essentiel : la qualification.

« Je retiens d’abord la qualification. Je constate que les Italiens sont rentrés chez eux, les Croates aussi, que l’Angleterre s’est sauvée miraculeusement à 30 secondes de la fin, que le Portugal s’en est sorti aux tirs au but contre la Slovénie. Tout ça veut dire qu’il ne faut pas banaliser une qualification pour les quarts de finale. La France a montré une vraie solidité. Elle a raté des occasions. Offensivement, c’est clair qu’il y a un déficit. Mais la force de cette équipe est d’avoir réussi à surmonter ce déficit offensif pour continuer sa route dans le tournoi », a déclaré le président de la FFF au micro de RMC.

Diallo conforte Deschamps à son poste

Nommé en 2012, Didier Deschamps est dans sa douzième année avec l’Equipe de France. Sous son mandat, les Bleus ont participé à six tournois majeurs et ont atteint la finale à trois reprises. Hormis le titre de championne du monde en 2018, la France a perdu ses deux autres finales (Euro 2016 et Mondial 2022). Mais malgré ses résultats probants, le sélectionneur français est toujours mis sur la sellette avec des supporters qui souhaitent voir un nouveau visage sur le banc de l’Equipe de France. Toutefois, ils devront patienter encore plus si l’on s’en tient aux propos de Philippe Diallo avec qui, Deschamps a pourtant une relation moins fusionnelle que celle avec son prédécesseur, Noël Le Graët.

« Déjà, ce n’est pas à moi de juger le degré de proximité avec Didier Deschamps. Il avait une forte proximité avec Noël Le Graët, parce qu’ils ont eu ensemble une dizaine d’années de collaboration, avec un titre de champion du monde. Ça crée des liens. Je suis là de manière plus récente mais une bonne collaboration s’est mise en place. Je lis qu’elle serait moins forte qu’avec mon prédécesseur, je ne sais pas. Mais on a une confiance mutuelle, une très bonne collaboration au quotidien. Il sait que je lui fais confiance car il a amené l’équipe de France sur des hauteurs qu’elle n’avait jamais connue dans son passé. (…) », a-t-il fait savoir.