Equipe de France : Eric Roy vole au secours de Deschamps

Eric Roy a pris la défense de Didier Deschamps mardi, au lendemain de la qualification des Bleus en quart de finale de l’Euro.

L’Equipe de France a décroché son ticket pour les quarts de finale de l’Euro 2024 lundi après sa victoire contre la Belgique (1-0). Et pour une fois, les Bleus ont été flamboyants dans le jeu. Mais les hommes de Didier Deschamps font toujours preuve de maladresse devant les buts au point de déclencher des critiques à l’endroit du sélectionneur tricolore. Mais le technicien français peut compter sur le soutien d’un certain Eric Roy.

La pique d’Eric Roy à Didier Deschamps

Un but et deux contre son camp, c’est le bilan de l’Equipe de France depuis l’entame de l’Euro. Une sécheresse de buts qui n’empêche pas, par contre, les Bleus de se retrouver en quart de finale où ils affronteront le Portugal, le 5 juillet prochain. Et le jeu produit par les hommes de Didier Deschamps rappelle celui proposé par…Brest, surprenant troisième de Ligue 1 la saison écoulée. « Qu’est-ce qu’on attend ? Que l’équipe de France joue comme Brest. C’est très difficile », s’est amusé Eric Roy ce mardi dans des propos rapportés par Ouest-France.

Eric Roy défend Deschamps et les Bleus

Par ailleurs, Eric Roy est revenu sur les critiques sur le jeu de l’Equipe de France. Didier Deschamps est notamment tancé dans les médias pour pratiquer un football inoffensif avec les Bleus. Mais pour Eric Roy, le sélectionneur français n’a pas assez de temps pour imposer un système de jeu à ses joueurs.

« Didier n’a pas la chance d’avoir les joueurs comme nous toute la saison et il les récupère un mois avant la compétition et ce n’est pas facile », explique l’entraineur de Brest. S’il espère toutefois voir un jeu beaucoup plus léché vendredi entre la France et le Portugal, le technicien français rappelle que le plus important demeure le résultat. « De toute façon, tant qu’on se qualifie, je suis content quoi qu’il arrive. Le résultat est que la France est en quarts de finale quand même, il peut rester trois grands matchs à jouer, on verra », ajoute Eric Roy.