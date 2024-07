Euro 2024, les Bleus se dressent contre les détracteurs de Mbappé et Griezmann

Les joueurs de l’Equipe de France ont pris la défense de Kylian Mbappé et d’Antoine Griezmann, dimanche.

L’Equipe de France est en demi-finale de l’Euro 2024. Les Bleus affrontent l’Espagne mardi prochain et tenteront d’accéder à la finale du tournoi pour la première fois depuis 2016. Une tâche qui serait moins compliquée si Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann sont dans un bon jour. Les deux cadres, loin de leurs niveaux habituels, sont sous le feu des critiques dans les médias. Des critiques auxquelles Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani ont répondu, ce dimanche.

Youssouf Fofana allume les détracteurs de Mbappé et Griezmann

Au vu du visage affiché depuis le début de la compétition, les Bleus n’étaient pas attendus dans le dernier carré de l’Euro, cette année. Mais malgré une sécheresse offensive (3 buts dont 2 CSC et un penalty), l’Equipe de France est bel et bien présente en demi-finale. L’inefficacité des hommes de Didier Deschamps face au but coïncide avec la méforme d’Antoine Griezmann et surtout de Kylian Mbappé, qui joue avec un masque depuis sa fracture du nez.

L'article continue ci-dessous

Cependant pour Youssouf Fofana, ce n’est pas ce qui compte d’autant plus que l’équipe continue d’avancer dans la compétition. « Leur niveau aujourd’hui suffit à être demi-finaliste. Est-ce que ça suffira pour être champions d’Europe ? On saura dans quelques jours mais aujourd’hui j’ai l’impression qu’ils n’ont pas besoin de faire plus, même si on en attend plus d’eux. C’est un fait pour moi. Imaginez-vous s’ils commencent à planter, on est champions d’Europe dans dix jours », lance le milieu de terrain de l’AS Monaco en conférence de presse.

Randal Kolo Muani ne s’inquiète pas pour Mbappé

Présent également face aux médias, Randal Kolo Muani a abondé dans le même sens que Youssouf Fofana. L’attaquant du PSG a surtout eu un mot pour son désormais ex-coéquipier Kylian Mbappé qui symbolise l’inefficacité des Bleus avec 20 tirs, 8 cadrés et aucun but dans le cours du jeu. Une statistique qui n’inquiète pas outre mesure, l’ancien nantais qui estime que l’équipe a également sa part de responsabilité.

« Je ne dirais pas que c’est un passage de moins bien, c’est lié à tout le groupe, calme Randal Kolo Muani. Il a fait une énorme saison, il a mis près de 45 buts donc le voir ne pas marquer ou ne pas apporter ce qu’il doit... C‘est à nous de l’aider, le pousser vers le haut. La compétition n’est pas finie, il nous reste peut-être deux matchs. Il est prêt, hormis son petit nez cassé, ça va », ajoute Randal Kolo Muani.