Euro 2024, le message attendrissant de Cristiano Ronaldo avant la Tchéquie

A quelques heures de l’entrée en lice du Portugal, Cristiano Ronaldo envoie un message émouvant aux Portugais.

Ce soir du mardi 18 juin 2024, le Portugal sera aux prises avec la République Tchèque pour le compte de la dernière rencontre de la première journée phase de groupes de l’Euro 2024 en Allemagne. Avant ce match, CR7 envoie un message impressionnant aux supporters de la Seleção.

CR7 appelle à l’union contre la Tchéquie

Le Portugal fait son entrée en lice à l’Euro 2024 ce soir contre la République Tchèque (21 heures) au Red Bull Arena. Championne en 2016, la Seleção rêve d’une deuxième couronne en Championnat d’Europe des nations. D’ailleurs, José Mourinho voit le Portugal comme l’une des équipes favorites à l’instar de l’Equipe de France ou encore de l’Angleterre.

Capitaine de l’équipe portugaise, Cristiano Ronaldo devrait disputer Euro avec les Rouge et Vert cet été, lui qui avoue ne plus avoir assez d’années à passer dans sa carrière de footballeur. La retraite s’approche, en effet pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or. Dans un message sur X (anciennement Twitter), ce mardi, le capitaine portugais s’est adressé à tous les Portugais et appelé à l’union derrière la Seleção avant le match contre la République Tchèque.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Portugais, aujourd’hui commence un autre chapitre de notre histoire. Je me souviens avec tendresse de mon premier jour avec l'équipe nationale, un voyage plein de défis et de victoires. Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’être aux côtés d’une équipe de champions, pleine de talent et de détermination. Avec la force et le soutien de tous, nous transformons les rêves en réalité. Battons-nous ensemble pour un autre triomphe. Unis, nous sommes inarrêtables. Allez le Portugal ! », a écrit le meilleur buteur de la sélection nationale du Portugal (30 réalisations).

Le coup d’envoi du match entre le Portugal et la République Tchèque est prévu à 21 heures au Red Bull Arena.