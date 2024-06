Cristiano Ronaldo lance la bombe sur sa fin de carrière

Âgé de 39 ans, Cristiano Ronaldo a une idée sur la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Le Portugais lance une bombe, en effet.

Mais quand est-ce qu’il annoncera sa retraite ? C’est la question que se posent la plupart des fans et suiveurs de Cristiano Ronaldo (39 ans), qui ne cesse de surprendre jour après jour avec ses performances sur les terrains de football. A ce sujet, l’attaquant d’Al Nassr vient de donner une précision.

Ronaldo rêve d’un deuxième sacre à l’Euro

Après avoir remporté le premier titre du Portugal à l’Euro en 2016, Cristiano Ronaldo estime que la Seleção, une des équipes favorites, peut encore rêver du trophée cet été en Allemagne. Le natif de Madère a fait savoir qu'il fallait y aller « pas à pas » mais que « rêver est libre ».

Getty Images

« C'est bien d'avoir les pieds sur terre mais avec l'esprit vers le ciel, c'est-à-dire rêver de la Coupe d'Europe. Nous rêvons et nous sommes préparés. Nous avons le talent, mais comme je le dis souvent, le talent se travaille, personne ne vous donne rien. Et l'équipe est prête à travailler. (…) Je suis amoureux du football. Chaque match est spécial, imaginez à l'Euro avec le Portugal, vous vous sentez fier... C'est un rêve, comme quand j’avais 20 ans », a-t-il déclaré au micro de la télévision nationale du Portugal après la victoire en amical contre l’Irlande (3-0), mardi.

L'article continue ci-dessous

CR7 donne une idée sur sa retraite

En dépit de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo ne cesse d’impressionner le monde du football. A quelques jours du coup d’envoi de l’Euro 2024 (son 11e grand tournoi international), le meilleur buteur de l’histoire du Portugal (130 réalisations) donne une idée sur sa retraite qui ne saurait plus tarder. Le meilleur buteur (35) et troisième meilleur passeur (11) de la Saudi Pro League indique qu’il ne lui reste plus assez de temps dans le football.

Getty Image/ GOAL AR

« Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années dans le football. Et comme on dit en Espagne, chaque année est un cadeau qui passe et je peux continuer à jouer. Jouer après 35 ou 36 ans est déjà un cadeau, maintenant je J'ai 39 ans et chaque année j'essaie d'en profiter. L'important est d'être bien physiquement et mentalement pour pouvoir aider l'équipe. Et comme vous le savez déjà, je suis uni par un amour éternel pour l'équipe nationale. Je suis ici depuis 20 ans et je veux juste continuer », a ajouté CR7 au micro de SporTV.