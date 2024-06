Euro 2024, la FFF promet le pont d’or aux Bleus en cas du sacre

Kylian Mbappé et ses partenaires toucheront une fortune en cas de victoire finale à l’Euro 2024 en Allemagne.

Vingt-quatre ans après son deuxième et dernier sacre, l’Equipe de France revient pour tenter de décrocher une nouvelle étoile. Si les Bleus ont échoué en finale en 2016 contre le Portugal, ils viennent conquérir l’Europe. Pour motiver les hommes de Didier Deschamps, la Fédération française de football (FFF) promet le jackpot aux joueurs.

Les Bleus toucheront une fortune

Après sa victoire contre l’Autriche (0-1) lors de la première journée de la phase de groupes, l’Equipe de France a pris une belle option pour la qualification en huitièmes de finale de l’Euro 2024. Si Kylian Mbappé (blessé au nez) et ses coéquipiers sont allés jusqu’au bout de la compétition, ceux-ci toucheront une fortune. En conférence de presse, ce mercredi, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a donné une idée sur ce qui reviendra aux Bleus s’ils sont sacrés.

« Il ne vous aura peut-être pas échappé que les dotations versées par l’UEFA à l’occasion de cet Euro sont, à l’euro près, les mêmes que celles du précédent Euro. Il n’y a pas d’évolution. Et donc, comme il n’y a pas d’évolution, nous avons reconduit les dispositions qui avaient été prévues lors du précédent Euro. Puisque, encore une fois, les conditions économiques et combien même le tournoi est beaucoup plus lucratif, si je puis dire, pour les organisateurs, malheureusement, la Fédération française n’en tirera pas un profit particulier », a déclaré Philippe Diallo.

Les Bleus pourraient toucher près de 297.368€ chacun

Comme lors de l’Euro 2020 (disputé en 2021), l’UEFA a confirmé que les équipes qualifiées pour la compétition se partageraient une dotation globale de 331 millions d’euros. Ce qui voudra dire que chacune des 24 équipes engagées touchera un premier chèque de 9,25 millions d’euros. Les primes pour les performances pendant le tournoi s’y ajouteront.

Une victoire lors de la phase de poules rapportera un million d’euro et un nul vaudra un bonus de 500.000 euros à chaque équipe. Une qualification pour les huitièmes de finale rapportera 1,5 million d’euros supplémentaires puis 2,5 millions en cas d’accession aux quarts de finale. La qualification en ½ finales 4 millions d’euros. Le finaliste touchera 5 millions d’euros alors que le vainqueur empochera 8 millions d’euros. Un parcours parfait pourrait donc rapporter 28,25 millions d’euros au total.

Comme lors de la dernière édition, la FFF a prévu de reverser 30% de sa dotation aux joueurs et au staff de Didier Deschamps. Si les Bleus font trois victoires en phase de groupes jusqu’à gagner l’Euro en Allemagne, Didier Deschamps et ses hommes pourront toucher 297.368 euros chacun.