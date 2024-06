Euro 2024 – Italie : La réponse cash de Luciano Spalletti à José Mourinho

Sélectionneur de la Squadra Azzurra, Luciano Spalletti n’a pas tardé à répondre à la sortie de José Mourinho sur la sélection italienne.

Championne en titre pour le Championnat d’Europe après sa victoire contre l’Angleterre en finale 2021, l’Italie est encore en course pour le prochain Euro, qui démarre en Allemagne ce vendredi 14 juin 2024.

L’Italie n’est pas favorite, selon Mourinho

Nouvel entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho a désigné ses grands favoris pour le Championnat d’Europe en Allemagne. Si l’ancien coach des Blues de Chelsea a placé le pays hôte et l’Espagne au second rideau des favoris, José Mourinho estime que la France, le Portugal et l’Angleterre sont les trois grands favoris.

Getty

Mais le technicien portugais ne voit pas l’Italie, championne en titre, n’a pas assez de chances pour faire une bonne compétition. « Je n'y crois pas car ils (les Italiens, Ndlr) n'ont pas une génération très talentueuse pour gagner le tournoi. Tout le monde pense pareil », a déclaré l’entraîneur de 61 ans dans une interview accordée à BILD.

L'article continue ci-dessous

Le sélectionneur italien répond à Mourinho

Invité à commenter les propos du Special One, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, Luciano Spalletti, n’a pas voulu attaquer l’ancien coach du Real Madrid. Par ailleurs, le technicien italien, qui fait confiance à ses poulains, a invité à plus d’humilité.

Getty

« Je ne réponds pas au Special One. Nous devons avoir cette confiance en nous qui ne nous crée pas de difficultés, mais en même temps nous devons être humbles et penser à notre point de départ, aux difficultés que nous avons eues. Mais nous avons des qualités, nous avons des joueurs forts qui montent, comme Riccardo Calafiori, qui est un joueur de haut niveau », a confié Luciano Spalletti dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.

L’Italie partage le groupe B de l’Euro 2024 avec l’Albanie, l’Espagne et la Croatie. Les Gli Azzurri font leur entrée en lice ce samedi 15 juin (21h) contre les Aigles albanais.