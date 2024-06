Euro 2024, énorme coup dur pour l’Allemagne

Véritable coup dur pour l’Allemagne à deux jours du coup d’envoi de l’Euro 2024 qu’elle organise.

Pays hôte du Championnat d’Europe 2024 (14 juin – 14 juillet), l’Allemagne reçoit un premier coup dur avant le début de la compétition. La Nationalmannschaft enregistre un premier forfait pour le tournoi, qui démarre ce vendredi.

Aleksandar Pavlovic forfait

Comme les Pays-Bas qui ont enregistré trois forfaits pour ce Championnat d’Europe, l’Allemagne vient de déplorer l’absence d’un joueur pour le tournoi. A en croire les informations rapportées par BILD, ce mercredi, le jeune milieu défensif du Bayern Munich, Aleksandar Pavlovic (21 ans), est absent de l’Euro 2024 en raison d'une amygdalite. La Fédération allemande du football (DBF) l'a confirmé lors de la conférence de presse de mercredi après-midi.

Imago Images

Emre Can appelé en renfort

Pour que l’entrejeu de la Mannschaft ne souffre d’aucune faille, le sélectionneur national, Julian Nagelsmann, a jugé bon de nommer un nouveau joueur dans la foulée. Ainsi, le joueur du Borussia Dortmund, Emre Can, a été appelé en renfort.

« Nous voulons six autres joueurs dans l'équipe et avons donc décidé de nommer Emre Can. Il a immédiatement exprimé son enthousiasme et sa volonté de rejoindre l'équipe. Nous voulions avoir dans l’équipe un joueur qui a joué beaucoup de matchs et qui sait gérer la pression. Il peut correspondre au profil dont nous avons besoin maintenant », a confié Julian Nagelsmann.

Getty Images

Faut-il rappeler que le finaliste de la Ligue des champions avec Dortmund avait critiqué le sélectionneur après la publication de la liste des joueurs retenus pour la compétition. « Oui, je m’y attendais. J'ai joué régulièrement en équipe nationale et j'ai souvent fait partie de l'équipe (Can a fait jusqu'à présent 43 sélections internationales, éditeur). Il aurait été bien d'être au moins brièvement informé de la non-nomination lors d'une conversation personnelle », avait déclaré le milieu défensif en mai dernier au quotidien allemand.

L’Allemagne lance sa compétition ce vendredi 14 juin contre l’Ecosse (21 heures) à l’Allianz Arena.