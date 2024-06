Euro 2024 : Après de Jong, les Pays-Bas déplorent un troisième forfait

Grosse tuile pour les Pays-Bas, adversaires de l’Equipe de France lors de l’Euro 2024 en Allemagne.

La poisse continue d’avoir raison de l’Equipe nationale des Pays-Bas avant le démarrage de l’Euro en Allemagne. Après les forfaits de Marten De Roon et Frenkie de Jong, les Oranje viennent de déplorer une troisième absence à la compétition.

Teun Koopmeiners forfait

Adversaires de l’Equipe de France, de la Pologne et de l’Autriche dans le groupe D de l’Euro 2024, les Pays-Bas ne reçoivent que de mauvaises nouvelles avant le début du tournoi. Même s’ils ont fait une préparation aboutie avant l’Euro 2024, les Oranje ne font qu’enregistrer des blessures. Après Frenkie De Jong, insuffisamment rétabli d’une blessure à la cheville, et Marten De Roon, qui ne sera pas rétabli à temps lui non plus après sa blessure contractée en Coupe d’Italie, la sélection batave annonce que Teun Koopmeiners est forfait pour la compétition.

Dans un communiqué publié ce mardi 11 juin 2024, l’équipe dirigée par Ronald Koeman a annoncé la mauvaise nouvelle. « Teun Koopmeiners rate l'EURO 2024. Le milieu de terrain ne pourra pas participer après s'être blessé hier (lundi, Ndlr) lors de la préparation du match contre l'Islande. Nous pensons à toi, Teun », a écrit la sélection batave sur X (anciennement Twitter).

Ian Maatsen appelé en renfort

Blessé à l’aine lors de l’échauffement lundi soir, face à l’Islande (4-0), le milieu de terrain de l’Atalanta Bergame est donc forfait pour l’Euro 2024. Face à ce troisième forfait enregistré, les Pays-Bas font appel à un renfort.

Pour renforcer l’équipe, Ronald Koeman a fait appel au dernier finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, Ian Maatsen. L’arrière gauche est attendu ce mardi. « Ian Maatsen rejoindra le camp d'entraînement des Oranje à Wolfsburg plus tard dans la journée (ce mardi, Ndlr). A bientôt, Ian! », a précisé la sélection batave dans un autre communiqué.