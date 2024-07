Espagne - France, l'astuce surprenante de Cucurella pour arrêter Mbappé

A deux jours du choc entre l’Espagne et l’Equipe de France, Marc Cucurella a révélé le plan de la Roja pour arrêter Kylian Mbappé.

C’est un gros choc du football que nous offrent les demi-finales de l’Euro 2024. Mardi prochain, l’Espagne sera aux prises avec l’Equipe de France pour une place en finale. En prélude à cette rencontre, Marc Cucurella était en conférence de presse, ce dimanche. Face aux médias, l’international espagnol a évoqué comment la Roja pense limiter l’influence de Kylian Mbappé.

Marc Cucurella dévoile le plan de l’Espagne pour arrêter Mbappé

Kylian Mbappé n’est pas au mieux de sa forme depuis le début de l’Euro. Victime d’une fracture du nez lors du premier match contre l’Autriche (1-0), l’international français, contraint de jouer avec un masque, peine à porter les Bleus dans cette compétition. Malgré cela, le natif de Bondy reste la principale arme offensive de l’Equipe de France et ça, l’Espagne en est consciente. S’il ne sera vraiment pas amené à défendre sur l’ancien de Monaco, Marc Cucurella estime que la meilleure de manière de limiter l’influence de Mbappé est de défendre sur lui en équipe.

« Le football est un sport collectif. Si c'était du un-contre-un, c'est vrai que ce serait compliqué, mais au final ça dépendra de nous tous. Je crois qu'on a démontré qu'on était une équipe très solidaire, on fait beaucoup d'efforts et on donne tout l'un pour l'autre. Ce sera cela la clé : être unis, savoir ce que l'on doit faire à chaque instant et minimiser leurs contre-attaques », a déclaré le latéral gauche de la Roja.

Cucurella salue la force collective de la Roja

Triple vainqueur de l’Euro (1964, 2008, 2012), l’Espagne n’a pas abordé cette édition en tant que favori. Un statut qui a surtout libéré les Espagnols d’une certaine pression et les a aidés à regagner leur statut comme l’avait prévenu Lamine Yamal avant le début de la compétition. Pour Marc Cucurella, la force des hommes de Luis De La Fuente n’est autre que le collectif.

« Dans ce genre de tournoi c'est mieux d'avoir une équipe, une famille, que les 26 joueurs soient unis, d'être meilleur comme collectif, que d'avoir des superstars. Et c'est ce que l'on est en train de démontrer », explique le joueur de Chelsea avant de mettre en garde ses coéquipiers contre la force collective des Bleus. « Nous devrons être très concentrés contre la France et être vigilants car elle a des joueurs très rapides. Nous chercherons à récupérer le ballon rapidement lorsque nous le perdrons et, si nous y parvenons, nous aurons beaucoup d'options dans le jeu », ajoute-t-il.