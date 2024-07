Euro 2024, la réponse cash de Griezmann sur l’inefficacité des Bleus

Antoine Griezmann a réagi dimanche, à l’inefficacité des Bleus à l’Euro 2024.

Trois ans après une élimination en 8es de finale face à la Suisse, l’Equipe de France est dans le dernier carré de l’Euro cette année. Les Bleus se sont offerts le scalp du Portugal vendredi au bout d’une séance de tirs au but pour retrouver les demi-finales de la compétition. Une qualification toutefois moins savoureuse d’autant plus que les hommes de Didier Deschamps ont du mal à faire trembler les filets. Une maladresse chronique à laquelle Antoine Griezmann a réagi, ce dimanche.

«…C'est gênant », Antoine Griezmann agacé par l’inefficacité des Bleus

Un penalty, deux CSC. C’est le bilan des buts marqués par l’Equipe de France dans le cours du jeu depuis le début de l’Euro. Les Bleus ne manquent pourtant pas d’occasions dans leurs matchs mais aucun attaquant n’est encore sorti du lot pour le moment. Vice-capitaine de la France, Antoine Griezmann symbolise, avec Kylian Mbappé, cette maladresse face au but notamment avec ses deux ratés contre les Pays-Bas en phase de poules (0-0). Mais pour l’international français, ce n’est qu’une phase passagère.

« Oui, c'est gênant, on veut tous marquer des buts. On ne fait pas exprès de la mettre à côté, mais il y a des périodes comme ça où il faut continuer de travailler et garder la confiance. Il ne faut pas se casser la tête avec ça, mais c’est vrai que l’équipe en a besoin », a répondu le champion du monde 2018 au cours d’un jeu de question - réponse posté sur les canaux de la FFF.

L'article continue ci-dessous

Randal Kolo Muani optimiste la suite de l’Euro

La réaction d’Antoine Griezmann était très attendue d’autant plus qu’il est la cible des critiques depuis quelques jours. Mais la maladresse chronique des Bleus est un sujet qui revient même dans le vestiaire. Présent en conférence de presse, ce dimanche, Randal Kolo Muani a évoqué les raisons de cette inefficacité tout en étant optimiste pour la suite de la compétition.

« On ne met pas beaucoup de buts mais on a les occasions, c'est à nous d'être plus appliqués, ça viendra. Quand le premier but viendra, ça défilera. (…) C'est vrai que ça manque de présence devant le but, c'est je pense un manque de positionnement mais les centres sont dans la bonne zone. Ce serait plus aux attaquants d'être présents et aux milieux de les accompagner », explique l’attaquant du PSG.