Equipe de France : Zidane rechausse les crampons et défie l’Espagne

Zinedine Zidane va remettre ses crampons pour aller dire STOP à une domination de l’Espagne sur l’Equipe de France.

Ancien international français et désormais entraîneur de football, Zinedine Zidane va sortir de sa retraite. L’ancien coach du Real Madrid va de nouveau mettre ses crampons pour défier la sélection espagnole avec l’Equipe de France, qui n’arrive plus à tenir devant la Roja.

La France incapable face à l’Espagne

Les équipes de France de football n’ont pas trouvé la bonne formule pour battre l’Espagne. Cette année 2024, trois équipes différentes tricolores se sont mesurées aux Espagnols sans vaincre. D’abord, le 9 juillet dernier, les Bleus dirigés par Didier Deschamps ont été battus et éliminés par la Roja (2-1) lors des demi-finales de l’Euro 2024 en Allemagne. Ensuite, les U19 ont été battus en finale de l’Euro de ladite catégorie par l’Espagne (2-0) le 28 juillet.

Enfin, le 9 août dernier, l’équipe de France Espoirs était aux prises avec son homologue espagnole dans le cadre de la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Là, les hommes encadrés par Thierry Henry s’étaient inclinés sur le score de 5-3 devant les Espagnols, remportant la médaille d’Argent.

Zizou veut sauver la France contre l’Espagne

La dernière fois qu'une équipe de France a battu une équipe espagnole remonterait à la victoire des streamers français en novembre 2022 lors du match aller de l’Eleven All Stars. Pour ce faire, le streamer AmineMaTue, déjà sélectionneur de l’équipe de France lors de la dernière Kings World Cup, annonce le match retour prévu dans quelques semaines.

Dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter) ce dimanche soir, le streamer annonce en compagnie du champion du monde et Ballon d’Or 1998 que le match retour de cet affrontement aura lieu le 12 octobre au Wanda Metropolitano de Madrid. « Le match retour France-Espagne le 12 octobre en terrain hostile au Wanda Metropolitano à Madrid. On doit finir le travail pour de bon », a-t-il écrit en légende de la vidéo où on le voit au baby-foot avec Zizou.