Equipe de France : Mbappé et Griezmann font tomber des records

La France s’est qualifiée pour les 8es de finale de l’Euro 2024. Lors du dernier match des Bleus, Mbappé et Griezmann laissent des empreintes.

Les Bleus étaient aux prises avec la Pologne, mardi soir, au Signal Iduna Park de Dortmund dans le cadre de la rencontre de la troisième et dernière journée du groupe D de l’Euro 2024. Qualifiée avant le coup d’envoi, l’Equipe de France n’a pu faire qu’un match nul (1-1) face aux Polonais.

Qui les Bleus vont affronter en 8es de finale ?

Malgré un retour de Kylian Mbappé qui avait été victime d’une fracture du nez, l’Equipe de France n’a pas pu punir la Pologne, ce mardi soir. Un objectif manqué pour les Bleus, qui n’ont fait qu’un match nul (1-1). Un résultat qui les voit terminé à la deuxième place du groupe D derrière l’Autriche qui a surpris les Pays-Bas (2-3) dans l’autre rencontre.

Alors, la France se retrouve dans la partie de tableau la plus compliquée où l’on pourra également voir d’autres favoris tels que le Portugal, l’Allemagne ou encore l’Espagne. En effet, avec cette deuxième place, les Bleus affronteront le deuxième du groupe E. Une poule composée de la Belgique, l’Ukraine, la Slovénie et la Roumanie. Chacune de ses équipes compte 3 points en attendant leur dernier match ce mercredi. L’Ukraine affronte la Belgique (18h) et la Slovaquie défie la Roumanie à la même heure. A l’issue de ces matchs, la France pourra connaître son adversaire.

Des records pour Mbappé et Grizou

Après avoir manqué le deuxième match des Bleus contre les Pays-Bas (0-0) en raison de sa blessure, Kylian Mbappé était bien présent face aux Polonais pour le dernier match de poule de l’Equipe de France. Le Bondynois a inscrit l’unique but des Bleus sur penalty (56e). Ainsi, la nouvelle recrue du Real Madrid, avec 8 réalisations et 9 passes décisives, devient le premier joueur à être impliqué dans 17 buts lors d'une saison avec les Bleus depuis Just Fontaine en 1957/58, ce dernier ayant inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives.

Par la même occasion, l’ancien attaquant de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain a intégré le podium des meilleurs buteurs de l’Equipe de France en tournois majeurs avec 13 buts derrière Just Fontaine (13) et Michel Platini (14).

De son côté, Antoine Griezmann a aussi égalé un record. L’attaquant de l’Atlético Madrid, avec 33 apparitions, devient le joueur de champ ayant disputé le plus de matchs avec l'Equipe de France en compétition majeure devant Lilian Thuram et Olivier Giroud (32 chacun), selon Stats Foot.