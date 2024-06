Slovaquie - Roumanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Slovaquie est aux prises avec la Roumanie, mercredi, pour le compte de la 3e journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

C’est le dernier jour des matchs de la phase de poules à l’Euro 2024. Toutes les deux logées dans le groupe E, la Slovaquie et la Roumanie se défient, ce mercredi 26 juin pour le compte de la troisième et dernière journée de l’Euro 2024. Le Deutsche Bank Park de Francfort servira de cadre à ce choc du groupe E entre Slovaques et Roumains.

Slovaquie – Roumanie, un match électrique avec un objectif commun

Alors qu’elle a fait une entrée réussie à l’Euro 2024 en surprenant les Diables Rouges de la Belgique avec une victoire 0-1, la Slovaquie (3e, 3 points) a été freinée lors de la deuxième journée par l’Ukraine. Les Bleu et blanc ont été battus par Andriy Lunin et ses partenaires (1-2) pour leur récente sortie. Mais pour leur sélectionneur slovaque, Francesco Calzona, Les Faucons restent l'équipe surprise de ce Championnat d’Europe. Pour le technicien italien, la qualification est l'objectif. La dernière édition, les Slovaques ont été sortis lors de la phase de groupes avec une victoire.

De son côté, la Roumanie (1ère, 3 points) vise aussi la qualification pour les huitièmes de finale. Après leur brillante victoire contre l’Ukraine (3-0) lors de la première journée, les Tricolores n’ont pas pu trouver la bonne formule contre la Belgique pour le compte de leur deuxième sortie dans le groupe E. Alors, ils ont été corrigés par les Diables Rouges (2-0). Pour éviter tout calcul, les hommes encadrés par Edward Iordănescu ne visent qu’une victoire pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Horaire et lieu du match

Slovaquie – Roumanie

3e journée Euro 2024 – Groupe E

Lieu : Deutsche Bank Park (Francfort)

A 18h française

Les compos probables du match Slovaquie - Roumanie

Slovaquie : Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín

Roumanie : Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; Răzvan Marin, Olaru, Stanciu; Man, Draguş, Coman

Sur quelle chaîne suivre le match Slovaquie - Roumanie ?

La rencontre entre la Slovaquie et la Roumanie sera à suivre ce mercredi 26 juin 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.