Equipe de France, les révélations fracassantes d'Aymeric Laporte sur Deschamps

International espagnol depuis 2021, Aymeric Laporte s’est lâché sur sa relation avec Didier Deschamps, mardi.

Il y a trois mois, Aymeric Laporte remportait l’Euro 2024 avec l’Espagne après sa victoire en finale face à l’Angleterre (2-1). Avant de décrocher le graal, la Roja a éliminé quelques jours plus tôt les Bleus en demi-finale du tournoi (2-1). L’Equipe de France, justement, aurait pu avoir Aymeric Laporte de son côté si ce dernier n’avait pas changé de nationalité sportive, il y a trois ans. Un choix qu’il a imputé en partie à Didier Deschamps, ce mardi.

Aymeric Laporte explique pourquoi il a tourné dos à l’Equipe de France

Passé par toutes les catégories de jeunes de l’Equipe de France, Aymeric Laporte décidait en 2021 de représenter l’Espagne, son pays d’adoption, sur la scène internationale. L’ancien joueur de l’Athletic Bilbao avait pourtant côtoyé le quotidien des Bleus quelques années plus tôt. Mais après trois convocations sans jouer (vs la Bulgarie et les Pays-Bas en 2016, et vs l'Espagne en 2017), son choix de jouer pour la Roja a été entériné, surtout qu’il n’avait pas de bonnes relations avec Didier Deschamps.

« Si je suis allé en équipe de France et que je n'y suis plus allé ensuite, c'était plutôt pour des relations personnelles qui ne marchaient pas. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps que ça. Les années passaient et, finalement, c'était toujours le même entraîneur. Si je voulais jouer des compétitions internationales, il fallait que je prenne des décisions. Et j'ai dû faire ce choix », explique le défenseur d’Al Nassr dans Rothen s’enflamme sur RMC, ce mardi.

Deschamps a essayé de faire changer d’avis Laporte

Le choix d’Aymeric Laporte de représenter l’Espagne s’est finalement avéré pour lui. Avec la Roja, le natif d’Agen a remporté la Ligue des Nations 2023 et l’Euro 2024 en étant titulaire lors de chaque campagne. De quoi faire son bonheur. « Aujourd'hui, je suis très heureux et je me sens très bien dans cette équipe d'Espagne. Ça me convient aussi en termes de personnalité », poursuit-il.

Mais avant, Didier Deschamps a bien essayé de faire changer d’avis l’ancien défenseur de Manchester City. Sauf qu’Aymeric Laporte a écarté l’idée de revenir en Equipe de France après avoir « eu des échanges à plusieurs reprises qui n'ont pas forcément été les plus doux » avec le sélectionneur français. Ce chapitre est donc définitivement fermé pour Laporte. « C'est fini, je n'y pense même plus. Chacun fait sa route », conclut l’homme aux 37 sélections (1 but) avec l’Espagne.