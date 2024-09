Equipe de France : Le magnifique hommage de Mbappé à Griezmann

Kylian Mbappé a rendu un vibrant hommage à Antoine Griezmann après l’annonce de sa retraite internationale, lundi.

C’est la grande nouvelle de ce début de semaine. Antoine Griezmann a pris tout le monde au dépourvu en annonçant, dans la matinée de ce lundi matin, sa retraite internationale. Depuis, le désormais ex-vice capitaine des Bleus reçoit des hommages de tous parts. Très attendu, celui de Kylian Mbappé est intervenu il y a quelques minutes.

Kylian Mbappé salue un ‘’joueur d’exception’’

C’est un grand énorme coup dur pour l’Equipe de France. À trois jours de l’annonce de la prochaine liste de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Une décision qui a surpris tout le monde, y compris Kylian Mbappé. Quelques heures après l’annonce de ‘’Grizou’’, le capitaine des Bleus a tenu à rendre hommage à ‘’un joueur d’exception qui arrête sa carrière ’’ en Equipe de France.

« L’un des joueurs les plus importants de l’ère moderne de notre sélection. Merci pour les inoubliables souvenirs que tu nous as procurés, tu as porté cette équipe pendant des années et a grandement contribué à l’amener au sommet avec de nombreux titres », a écrit Kylian Mbappé sur son compte Instagram.

Mbappé respecte la décision d’Antoine Griezmann

137 sélections, 44 buts, 30 passes décisives, Antoine Griezmann présente l’un des plus beaux palmarès du football français avec un Mondial (2018) et une Ligue des Nations (2021). Des trophées que le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid a remportés avec Kylian Mbappé à ses côtés. Antoine Griezmann peut également se targuer d’avoir disputé les finales de l’Euro 2016 et du Mondial 2022, deux compétitions dans lesquelles il a brillé. Alors que son annonce laisse toujours sous le choc, Kylian Mbappé, lui, comprend la décision de son ainé.

« Certains pourront penser que c’est trop tôt de s’arrêter tout de suite, mais je comprends et respecte ta décision. Porter ce maillot demande toujours plus sans apporter parfois la reconnaissance qui va avec. Tu resteras à jamais dans l’histoire de l’équipe de France. Et je n’oublierai jamais l’honneur et le plaisir que ça a été de jouer à tes côtés pendant tant d’années. Je ne l’ai jamais banalisé. Bonne route mon ami & MERCI », a ajouté l’attaquant du Real Madrid.