Equipe de France : Le brassard transmis à un autre joueur contre la Belgique ?

Belgique vs France

Après Aurélien Tchouameni contre l’Israël, l’Equipe de France pourrait changer de capitaine contre la Belgique, lundi prochain.

Après la victoire contre l’Israël jeudi (1-4), l’Equipe de France a désormais les yeux rivés sur la Belgique. Les Bleus affrontent les Diables Rouges lundi à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Nations. Capitaine face aux Israéliens, Aurélien Tchouameni pourrait laisser le brassard à un autre joueur lors de ce choc.

Aurélien Tchouameni va perdre son brassard

C’est une nouvelle ère qui a démarré en Equipe de France cette semaine. Pour la première fois depuis plus de dix ans, les Bleus ont abordé une trêve internationale sans Antoine Griezmann, fraichement retraité. Mais en plus de l’ex-vice capitaine de la France, Kylian Mbappé manque également à l’appel après un imbroglio autour de sa blessure avec le Real Madrid.

Les absences des deux capitaines, ajoutées à celle de N’Golo Kanté, ont contraint Didier Deschamps à choisir un nouveau capitaine lors de cette fenêtre internationale. A la lutte avec Mike Maignan, Jules Koundé ou encore Ibrahima Konaté, c’est Aurélien Tchouameni qui a eu les faveurs de Deschamps contre l’Israël. Mais le milieu de terrain du Real Madrid pourrait déjà perdre brassard au profit d’un autre joueur.

Ibrahima Konaté capitaine des Bleus face à la Belgique ?

Capitaine d’un soir, Aurélien Tchouameni a impressionné dans son nouveau rôle. En témoignent les avis de ses coéquipiers en fin de match. « Aurélien c’est quelqu’un de très naturel et qui parle même quand il n’est pas forcément capitaine. Donc le fait de lui avoir donné le brassard, ça ne l’a pas forcément changé. Brassard ou pas, il est resté comme il a toujours été », déclarait Mattéo Guendouzi soutenu par Bradley Barcola : « Il était très content (du match). En plus il était vraiment fier d’être capitaine aujourd’hui (jeudi). Là je pense qu’il est encore plus content donc c’est bien ».

Mais si Aurélien Tchouameni s’est avéré être un bon capitaine, il pourrait délaisser le brassard face à la Belgique. RMC Sport informe en effet, ce vendredi, que Didier Deschamps pourrait confier le brassard à un autre joueur, lundi prochain. Loin d’être une sanction à l’encontre de l’ancien monégasque, le sélectionneur souhaiterait donner cette responsabilité à un autre cadre du vestiaire afin de récompenser leur leadership. Si Ibrahima Konaté a récupéré le brassard à la sortie de Tchouameni, jeudi, Jules Koundé et Mike Maignan restent des candidats sérieux aux yeux de Didier Deschamps.