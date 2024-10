C’est fait ! Le nouveau capitaine des Bleus est connu

En l’absence de Kylian Mbappé, blessé, et Antoine Griezmann, retraité, il faut un nouveau capitaine chez les Bleus pour la trêve d’octobre.

Après quelques jours d’indiscrétions, le suspense est enfin levé. Les joueurs de l’équipe de France connaissent celui portera le brassard de capitaine lors de la trêve d’octobre. A la veille de la rencontre face à Israël, comptant pour la troisième journée de Ligue des nations, le nom du nouveau capitaine est tombé.

Deschamps maintenait le suspense

Respectivement capitaine et vice-capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne font pas partie du rassemblement des Bleus pour les troisième et quatrième journées de Ligue des nations. Si l’attaquant du Real Madrid est blessé et aménagé par le sélectionneur français, le joueur de l’Atlético de Madrid a lui, annoncé sa retraite internationale. Se confiant au site de la FFF, lundi, Deschamps a évoqué son mode opératoire pour désigner un nouveau capitaine.

(C)Getty Images

« C’est dans ma tête. Mais, comme je le fais à chaque fois, l’important c’est de pouvoir en discuter avec les joueurs qui peuvent être concernés (…). Le manque d’expérience ou de vécu ne va pas dans le bon sens, mais c’est plus la capacité que peuvent avoir certains à avoir cette responsabilité sur le moment sans que ça puisse modifier aussi leur comportement, ou leur performance, d’où l’importance pour moi de bien connaître les joueurs sur le plan humain, leur caractère, leur sensibilité, par rapport au groupe qui est là sur ce rassemblement », avait déclaré l’ancien coach de l’OM.

L'article continue ci-dessous

Aurélien Tchouaméni désigné capitaine des Bleus

A la veille de la rencontre contre Israël, ce jeudi 10 octobre, le nom du nouveau capitaine est dévoilé. Et ce n’est pas surprenant. Comme l’a évoqué Ibrahima Konaté, le remplaçant de Kylian Mbappé est parmi les noms cités par le défenseur de Liverpool.

Getty Images

Avant le décollage pour la Hongrie en milieu de matinée, ce mercredi 9 octobre 2024, la Fédération française de football (FFF) a annoncé la présence d'Aurélien Tchouaméni au côté de Didier Deschamps pour la conférence de presse de veille de match prévue ce mercredi à 16h45. Par la même occasion, l’instance a confirmé que le milieu de terrain du Real Madrid sera le capitaine pour ce match.