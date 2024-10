Equipe de France : Les potentiels remplaçants de Mbappé pour le capitanat

Avec l’absence de Kylian Mbappé, plusieurs joueurs postulent pour récupérer le brassard de capitaine des Bleus.

L’Equipe de France affronte respectivement l’Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains lors des 3e et 4e journées de la Ligue des Nations. Des matchs que les Bleus disputeront sans leurs deux capitaines, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Ainsi, Didier Deschamps va devoir confier le brassard à un autre joueur. Et plusieurs Bleus postulent pour le capitanat lors de cette trêve.

Didier Deschamps va choisir de nouveaux capitaines

Il y a une semaine, Antoine Griezmann décidait de mettre un terme à sa carrière internationale. Le désormais ex-vice capitaine des Bleus va donc manquer les prochaines échéances en Ligue des Nations, tout comme Kylian Mbappé. Ce dernier, quant à lui, est au cœur d’une polémique après avoir été exempté de la trêve internationale par Deschamps alors qu’il a joué avec le Real Madrid deux jours plus tard. Outre l’affaire Mbappé, le sélectionneur français va devoir également gérer la question du capitanat à laquelle il pense déjà.

« Il y a le nombre de sélections et l’ancienneté, qui n’est pas forcément un critère déterminant pour moi. C’est plus la capacité que certains ont à avoir des responsabilités sur le moment, sans que ça puisse modifier leur comportement ou leurs performances. C’est surtout ça, d’où l’importance pour moi de bien connaître les joueurs sur le plan humain, leur caractère, leur sensibilité par rapport au groupe qui est là sur ce rassemblement », confiait Deschamps au micro de la FFF plus tôt dans la journée.

Maignan, Koundé et Tchouameni à la lutte pour le brassard de Mbappé

Si Didier Deschamps devait se tenir à l’ancienneté, le brassard devrait être confié à Ousmane Dembélé est le joueur le plus capé de ce rassemblement alors que N’Golo Kanté n’est pas présent non plus. Mais cet honneur ne devrait pas revenir à l’ancien ailier du Barça selon les informations du Parisien. Le journal annonce, par contre, que trois joueurs auraient les faveurs de Didier Deschamps pour le capitanat lors de cette trêve.

Il s’agit en effet de Mike Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. À en croire le quotidien francilien, c’est le gardien de l’AC Milan qui serait favori pour récupérer le brassard, même si Jules Koundé a également des atouts à faire valoir. De son côté, Aurélien Tchouaméni ne serait donc que troisième dans l’esprit de Didier Deschamps qui devrait trancher sur la question dans les prochaines heures.