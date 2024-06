Equipe de France, la réaction des Bleus quand Koundé est arrivé en talons

Comme les supporters et suiveurs de l’Equipe de France, le style vestimentaire de Jules Koundé intrigue ses coéquipiers en sélection.

En dehors de ses qualités de footballeur professionnel, Jules Koundé fait parler son nom à travers son style vestimentaire, qui laisse tout le monde sans voix. Capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé a révélé comment les Bleus ont réagi quand ils ont aperçu le défenseur barcelonais quand il était venu à Clairefontaine en vue de la préparation pour l’Euro 2024.

"C’est un peu décalé, mais…"

De tous les joueurs convoqués par Didier Deschamps, Jules Koundé fait toujours la différence à travers son style vestimentaire. Après un sac en forme de dinosaure avant la Coupe du Monde 2022, le défenseur central d’origines béninoises a débarqué à Clairefontaine en santiags talons avant la préparation de l’Euro 2024. Le joueur a, lui-même, reconnu que "les gens se focalisent trop sur (ses) habits !". Son capitaine en l’Equipe de France, Kylian Mbappé a donné sa perception du style de son coéquipier en sélection et son prochain rival en club.

« Ah, Jules! Personnalité atypique. Il est à la fois très connecté avec le monde qui l’entoure, tout en restant dans son monde. Il n’y a qu’à voir son style vestimentaire. Son arrivée en talons à Clairefontaine? Pour nous, c’est un peu décalé, mais c’est son style et on l’accepte parfaitement », a déclaré la nouvelle recrue du Real Madrid lors d'une série d'entretiens accordés à Ouest-France dans lesquels il a présenté ses partenaires de l'Euro 2024.

Mbappé apporte son soutien à Koundé

Même si le look de l’ancien Bordelais a beaucoup fait réagir et valu à la fois des compliments, des moqueries et des critiques, Mbappé apprécie et respecte le choix du Barcelonais. Par ailleurs, l’attaquant français se dit sous le charme de l’esprit de discernement de son coéquipier lors des discussions.

« Personnellement, j’adore la personnalité affirmée qu’il dégage. Peu importe ce que les gens pensent ou disent, il est lui. Dans le vestiaire, il n’a aucune gêne à dire ce qu’il a à dire. Jules, c’est un mec joyeux, avec qui j’adore discuter. (…) On parle de tout, des finales NBA à des sujets plus sérieux. Il est très réfléchi, capable d’avoir une analyse argumentée. C’est très bien d’avoir des joueurs engagés sur le plan citoyen comme lui », a ajouté l’ancien Monégasque.

Les Bleus, déjà à leur camp de base à Bad Lippspringe depuis mercredi, font leur entrée en lice à l’Euro 2024 le lundi 17 juin contre l’Autriche (21 heures). Les deux autres adversaires de cette poule D sont les Pays-Bas et la Pologne.