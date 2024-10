Equipe de France : La demande incroyable de Lizarazu à Griezmann

Ancien international français, Bixente Lizarazu a fait une demande étonnante à Antoine Griezmann, dimanche.

Il y a sept jours, Antoine Griezmann enflammait la toile avec une annonce inattendue. Le champion du monde 2018 décidait à la surprise générale de mettre un terme à sa carrière internationale. Une annonce qui a déclenché, non seulement, une série d’hommages, mais aussi, une vague de déceptions dans le rang des supporters français et même d’anciens Bleus, à l’instar de Bixente Lizarazu.

Bixente Lizarazu ne comprend pas la décision d’Antoine Griezmann

C’était la grande nouvelle de ce début de semaine. A trois jours de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochaines journées de Ligue des Nations, Antoine Griezmann décidait de mettre un terme à sa carrière internationale.

En conférence de presse, jeudi, le sélectionneur français a fait entendre que le désormais ex-capitaine des Bleus a pris cette décision en raison d’une « fatigue physique et une fatigue psychologique ». Mais Bixente Lizarazu n’est pas de cet avis. « Pour moi d'un point de vue physiologique, 33 ans ce n'est pas vieux. Je pense qu'il en a encore sous le capot », a indiqué l’ex-international français au micro de Téléfoot.

L'article continue ci-dessous

Lizarazu incite Griezmann à revenir sur sa décision

En plus de l’annonce de la retraite d’Antoine Griezmann, c’est le timing encore plus. Plusieurs observateurs ne conçoivent pas que l’attaquant de l’Atlético Madrid prenne une telle décision à deux ans du Mondial 2026 qui sera disputé aux États-Unis, pays de rêve de l’intéressé. En plus, Antoine Griezmann (137 sélections) n’était qu’à neuf matchs de devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus devant Hugo Lloris (145 sélections).

Bixente Lizarazu espère d’ailleurs que ces deux facteurs pourraient inciter Grizou à revenir sur sa décision. « J'espère qu'il va changer d'avis et finir différemment. Pour moi, c'est une fin qui n'est pas à la hauteur du joueur qu'il a été pour les Bleus. Il ne peut pas terminer comme ça par un petit message. J'aimerais que ce soit différent », ajoute-t-il.