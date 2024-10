Equipe de France, un premier coup dur pour Deschamps avant Israël et Belgique

Didier Deschamps vient de recevoir une mauvaise nouvelle avant les deux matchs de la trêve contre l’Israël et la Belgique.

Pour ses deux sorties de la trêve internationale d’octobre, l’Equipe de France défie l’Israël (10) et la Belgique (14) pour le compte des troisième et quatrième journées de la Ligue des nations. Mais en dehors de Kylian Mbappé, qui a été déclaré forfait plus tôt en raison de sa blessure, et non convoqué, Didier Deschamps ne peut pas compter sur un de ses défenseurs à qui il a fait appel.

Upamecano forfait contre l’Israël et la Belgique

Afin d’enchaîner en Ligue des nations après la victoire contre les Diables Rouges (2-0) le mois dernier, Didier Deschamps a fait appel à ses hommes de confiance pour aller chercher les six prochains points comptant pour les troisième et quatrième journées de la compétition. Mais l’un d’entre eux ne répondra pas à l’appel de la nation.

En déplacement à Deutsche Bank Park, dimanche, le Bayern Munich a été accroché par l’Eintracht Francfort (3-3) dans le cadre de la sixième journée de la Bundesliga. Auteur du deuxième but des Munichois, le défenseur central français du Bayern, Dayot Upamecano, remplacé à la fin du temps règlementaire (90e), n’était pas sorti indemne de ce dernier match avant la pause.

A en croire les informations rapportées par L’Equipe, l’ancien défenseur du RB Leipzig a été touché aux ischios au cours de cette rencontre. En effet, le quotidien sportif français indique qu’après l’IRM réalisée sur le Français, les résultats ne sont pas positifs, d’où un forfait en Equipe de France s’impose pour le natif d’Évreux, qui devrait se reposer.