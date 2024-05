Equipe de France, grosse inquiétude pour Kingsley Coman

Mauvaise nouvelle pour l’Equipe de France avant le regroupement des Bleus dans le cadre de l’Euro 2024.

Dès le 29 mai prochain, l’Equipe de France sera en rassemblement dans le cadre de l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Convoqué par le sélectionneur Didier Deschamps, Kingsley Coman vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

Coman forfait pour l’Euro ?

Alors qu’il avait déjà connu une opération d'un ligament interne en janvier, qui l'avait privé de deux mois de compétition, Kingsley Coman pourrait être éloigné une fois encore des terrains. A en croire les informations du média allemand, BILD, l’ancien ailier gauche du Paris Saint-Germain s’est blessé au genou à l’entraînement ce lundi matin en faisant quelques dribbles inoffensifs pour se détendre.

Selon le quotidien, alors que l’ancien buteur de la Juventus Turin se tord de douleur, il a été rapidement pris en charge par l'entraîneur de rééducation, Simon Martinello, et le médecin de l'équipe, Jochen Hahne, sur le terrain. Le médecin du sport et orthopédiste teste le genou pour détecter des blessures aux ligaments internes et externes ainsi qu'au ligament croisé. Dans un premier temps, le médecin n'a constaté aucune blessure grave. Il a ensuite aidé la star à se relever. Coman s'essuya le visage et parut découragé.

Deux matchs pour les Bleus avant l’Euro

Plus de peur que de mal pour Coman. Après les soins effectués, Kingsley Coman a pu se relever facilement et - même sans aide - clopiner lentement dans la cabine avec Hahne. Cela a donné un peu d'espoir pour la présence du natif de Paris à l’Euro avec l’Equipe de France. Les Bleus devant disputer deux matchs avant le démarrage de l’Euro en Allemagne.

En effet, les finalistes de la dernière Coupe du monde croiseront le fer en premier lieu avec le Luxembourg au stade Saint-Symphorien de Metz, le 5 juin (21h). Quant au second match, les Bleus affronteront le Canada le 9 juin au stade Matmut Atlantique de Bordeaux (21h15).