Equipe de France, Giroud explique son choix de rejoindre la MLS

Olivier Giroud a dévoilé dimanche, les raisons de son départ en MLS, cet été.

Olivier Giroud ne jouera pas dans un club européen la saison prochaine. En fin de contrat avec l’AC Milan cet été, l’international français a décidé de rejoindre le Los Angeles FC en MLS. Un choix surprenant certes mais que l’ancien attaquant d’Arsenal a tenu à justifier ce dimanche.

Olivier Giroud justifie son choix de rejoindre la MLS

L’Euro 2024 sera le théâtre des dernières apparitions d’Olivier Giroud en Europe. Après la compétition, l’ancien joueur de Montpellier va quitter le Vieux Continent pour rejoindre la Major League Soccer où il retrouvera un certain Hugo Lloris au Los Angeles FC. Interrogé sur les raisons de ce départ aux Etats-Unis, Olivier Giroud estime que c’est moment idéal pour lui de quitter le très haut niveau et de penser à sa famille.

« Je sens que c'est le bon moment pour moi de faire un choix familial, et aussi peut être dire stop au très très haut niveau. Mais ça ne veut pas dire que je vais arriver à MLS en touriste ! La MLS a beaucoup progressé ces dernières années. On est encore loin du niveau européen, j'arrive dans un club ambitieux, j'y vais toujours avec mon esprit compétiteur. Retrouver Hugo, mon pote avec qui j'ai passé des années incroyables en équipe de France, on se l'est dit, on est liés à vie. On a partagé beaucoup de choses et j'espère qu'on en partagera encore », a expliqué le champion du monde 2018 au micro de Téléfoot.

Le dernier défi de Giroud avec l’Equipe de France

Avant de rejoindre la MLS, Olivier Giroud a un dernier objectif à atteindre avec les Bleus à l’Euro. Pour sa dernière compétition avec l’Equipe de France, le Tricolore a bien envie de soulever ce trophée qui manque encore à son palmarès. Meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 57 buts, Giroud espère également atteindre la barre des 60 buts avant de prendre sa retraite internationale.

« Ça serait bien de finir sur ce trophée, en plus c’est le seul qui me manque (…) Moi personnellement, il y a cette barre des 60 buts, si je peux y arriver c’est cool… il en manque 3, c’est jouable ! », a-t-il confié.