Equipe de France : Deschamps révèle son pire souvenir

La finale perdue contre l’Argentine en Coupe du monde ? Non, c’est toute autre chose. Didier Deschamps raconte tout.

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps vient de révéler le pire souvenir qu’il garde en tant qu’entraîneur des Bleus. Si beaucoup pensent qu’il s’agit de la dernière finale perdue contre l’Argentine en Coupe du monde au Qatar, c’est tout le contraire.

Le pire souvenir de Didier Deschamps en Bleu

Dans une interview accordée à Le Parisien, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a dressé un bilan très positif de l’année 2023 et jette un regard enthousiaste sur les prochaines échéances avec l’Euro en juin et les Jeux Olympiques en France. Invité à évoquer son pire souvenir à la tête des Bleus, le technicien français a surpris tout le monde par sa réponse. A en croire Didier, son pire souvenir n’a jamais été la défaite aux tirs au but de la finale de la Coupe du Monde 2022 contre l’Argentine.

« Le degré de douleur est identique mais elle a été plus longue à digérer. Un titre de champion du monde vaut plus qu’un titre de champion d’Europe. Mais en 2016, c’était en France… J’ai basculé beaucoup plus vite après la défaite face à l’Argentine. Ça doit être le vécu, l’expérience. On relativise », a dévoilé Didier Deschamps. Le technicien français de 55 ans a bien raison, puisque l’Euro est le seul trophée qui manque à son palmarès.

Deschamps déplore les incidents de Ligue 1

En ce début de saison, le championnat de France est marqué par plusieurs incidents, dont le caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais à Marseille. Ceci dans le cadre du match de la 10e journée de Ligue 1, le dimanche 29 octobre. Aussi, l’on peut noter le jet de pétard lors du Montpellier-Clermont et des chants homophobes pendant Rennes-Nantes. Le sélectionneur des Bleus déplore ces incidents.

« Le contexte n’est pas le même. En Ligue 1, on a affaire à des rivalités locales ou historiques. Il y a des endroits en France où ça s’est nettement dégradé. En sélection, il y a une rivalité sportive car chacun veut voir son pays gagner mais le degré d’insécurité est très faible en ce qui concerne les fans. Maintenant, d’autres menaces demeurent, malheureusement. Et elles peuvent être parfois pesantes…», a déclaré Didier Deschamps.