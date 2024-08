Equipe de France, Deschamps justifie la convocation de Mbappé et Olise

Même si Mbappé peine à convaincre pour ses débuts en Espagne, son sélectionneur lui fait confiance. Deschamps justifie son choix.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées de la Ligue des Nations en septembre. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est dans la liste du sélectionneur français tout comme les deux jeunes français, Michael Olise et Manu Koné, qui viennent de bénéficier leur première convocation chez les A.

Deschamps justifie les choix Olise et Koné

« On le suit depuis un bon moment, de par ce qu'il fait avec son club. Il sera peut-être amené à changer de club d'ici vendredi. Les joueurs qui viennent, à eux d'être performants car la concurrence est importante à tous les postes », a commencé Deschamps pour justifier la convocation de Manu Koné, qui fera ses premiers pas en Bleus. En ce qui concerne Olise, Deschamps apprécie le joueur qui « peut jouer à plusieurs postes offensifs ».

« Michael a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry Henry. Il avait aussi fait de belles choses avant malgré les blessures. Il a changé de catégorie en signant au Bayern. C'était un élément important pour Thierry Henry mais il aurait aussi pu être avec nous aussi (à l'Euro). Dans les discussions avec Thierry, c'était important pour lui d'avoir Michael », a indiqué le technicien français, avant de poursuivre.

« Il a prouvé sur le terrain. C'est assez logiquement qu'il vient avec nous. En plus, il est très attaché à l'équipe de France avec des choix importants à faire pour lui (sur sa nationalité sportive, ndlr). Ce n'est pas pour ça que je le sélectionne, mais pour le fait que c'est quelqu'un qui a un bagage élargi », a ajouté Deschamps, déclare qu’Olise « aurait pu faire l'Euro comme d'autres ».

La présence de Kylian Mbappé

Auteur d’un Championnat d’Europe très moyen avec un seul but et une passe décisive en Allemagne, Kylian Mbappé est appelé par Didier Deschamps. Nouvel attaquant du Real Madrid, le Bondynois, qui est sorti d’un Euro compliqué, peine à convaincre en Espagne après un changement de championnat. Interrogé sur le fait de ne pas laisser le capitaine au repos, Deschamps qui reconnaît le calendrier chargé du Real Madrid, croit que Mbappé est capable de tenir.

« Je ne sais pas d'où vous tenez ces infos. J'ai parlé avec Kylian. Ce que je peux dire c'est qu'il y a toujours ce problème de calendrier, une nouvelle formule de Ligue des champions surtout après une grande compétition. Il n'y a pas vraiment eu de préparation. La saison va être très, très longue avec une plage début juin et la Coupe du monde des clubs. Les entraîneurs vont devoir gérer les joueurs. Il n'a fait que trois matchs dans un nouveau club avec des joueurs différents. Il y a des automatismes à trouver. Je l'ai trouvé en jambes avec du jus. Après il a toujours marqué des buts, il est là-bas et c'est son choix. Il a tout pour que ça se passe bien et même très, très bien », a-t-il conclu.