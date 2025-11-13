Enorme malaise chez les stars du Real Madrid

Xabi Alonso est souvent au cœur de ces rumeurs, mais les relations entre certains joueurs semblent également tendues.

Rodrygo Goes fait lui aussi l'objet de nombreuses spéculations, notamment concernant son avenir au Real Madrid. Le joueur de 24 ans aurait pu partir cet été, mais même en restant au club, il peine à s'imposer au Bernabéu, ce qui a relancé les rumeurs d'un possible départ.

Parallèlement, une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de la Seleção, dans laquelle il apparaît tendu avec son coéquipier du Real Madrid et de la sélection brésilienne, Éder Militão, a été diffusée. On y voit les deux hommes se serrer la main à peine, à leur arrivée au camp d'entraînement de l'équipe nationale.

Ces images n'ont pas encore été clarifiées par les deux joueurs, mais en attendant, la situation est préoccupante pour les supporters du Real Madrid, qui espèrent que l'équipe d'Alonso parviendra à maintenir une bonne entente malgré une période difficile après deux défaites consécutives contre Liverpool et le Rayo Vallecano. Si un différend existe entre les deux joueurs, le club espère qu'il sera réglé d'ici leur retour dans la capitale espagnole la semaine prochaine.

Rodrygo quittera-t-il le Real Madrid en 2026 ?

Même sans cet incident, Rodrygo a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Un départ du Real Madrid dans les deux prochaines années semble de plus en plus probable, car il ne pourra certainement pas déloger Vinicius Junior du onze de départ que souhaite Alonso.

Un transfert en Premier League est l'hypothèse la plus probable, étant donné que plusieurs grands clubs anglais étaient intéressés par lui lors du mercato estival 2025. Mais pour l'instant, il reste un joueur du Real Madrid.