Endrick, l'offre pharaonique

L'avenir de l'attaquant du Real Madrid Endrick Felipe semble de plus en plus incertain, Gonzalo Garcia Torres apparaissant comme le choix le plus logique pour l'attaque de Xabi Alonso la saison prochaine.

De nombreux clubs se préparent à présenter leurs arguments pour convaincre le jeune joueur de 18 ans de les rejoindre cet été

Endrick s'est récemment rendu aux États-Unis pour discuter de son avenir avec le club, et il semble que celui-ci estime que la meilleure solution pour la saison prochaine serait de le prêter. Jusqu'à présent, comme l'explique Cadena SER, Endrick n'envisageait que de rester au Real Madrid et de prouver à Carlo Ancelotti qu'il avait commis une erreur en lui accordant si peu de chances la saison dernière. Le nombre de demandes concernant Endrick a atteint les deux chiffres ces derniers mois, mais avant la Coupe du monde des clubs, il n'était pas question de départ, et ses agents n'ont même pas transmis les offres au Real Madrid. Cependant, l'Europe étant désormais en alerte, des équipes italiennes, françaises, allemandes et espagnoles envisagent à nouveau de faire des offres pour le prêt d'Endrick.

L'article continue ci-dessous Au moins deux clubs ont confirmé qu'ils allaient se manifester, dont une équipe de Liga qui participera à la Ligue des champions la saison prochaine. Un retour au Brésil est une autre option, car il aurait beaucoup de temps de jeu et la possibilité de marquer de nombreux buts alors qu'il cherche à obtenir une place dans l'équipe pour la Coupe du monde.

Il semble presque certain que cette équipe de Liga soit Villarreal. Ses rivaux Barcelone et l'Atlético Madrid semblent être des destinations pratiquement impossibles, tandis que l'Athletic Club ne peut pas recruter de joueurs non basques, ce qui laisse le Sous-marin jaune comme seule option.

Par ailleurs, ces derniers mois, l'ancienne équipe d'Alonso, le Bayer Leverkusen, et le RB Leipzig ont manifesté leur intérêt pour Endrick. En Serie A, la Juventus et l'AC Milan ont également été cités comme étant intéressés par le transfert de l'international brésilien.