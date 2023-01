Endrick, Haaland, Ibrahimovic, Mbappé, Ronaldo : les records qu'ils peuvent battre en 2023

L'année 2023 vient tout juste de commencer et pour plusieurs stars du football, il y a des records à aller chercher. GOAL vous en révèle quelques-uns.

Endrick peut faire tomber un record de Pelé

Endrick est la nouvelle sensation du football brésilien. A seulement 16 ans (il est né le 21 juillet 2006), l'attaquant de Palmeiras affole les compteurs.

Il a remporté le championnat du Brésil en 2022 et son transfert au Real Madrid pour l'été 2024 est déjà bouclé (il doit attendre d'être majeur pour rejoindre la Liga).

Mais avant de faire les beaux jours du club madrilène, Endrick peut s'offrir un record de Pelé, qui vient de nous quitter le 29 décembre 2022 : celui du plus jeune buteur de l'histoire de la sélection brésilienne.

Pelé était âgé de 16 ans, 8 mois et 14 jours lorsqu'il marqua le premier de ses 77 buts avec la Seleção contre l'Argentine le 7 juillet 1957, lors de la Copa Roca.

Si Endrick veut battre le record de Pelé, il devra jouer impérativement avec la Seleção avant le 4 avril 2023.

Pour le moment, Endrick, international des moins de 17 ans, n'a jamais été convoqué en équipe du Brésil. Et à l'heure où nous écrivons ces lignes, le Brésil n'a encore programmé aucun match pour l'année 2023, sachant que le poste de sélectionneur est toujours vacant depuis le départ de Tite après l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Haaland peut marquer l'histoire de la Premier League dès sa première saison

Erling Haaland a rejoint la Premier League cet été en s'engageant avec le club de Manchester City après avoir joué pendant trois saisons au Borussia Dortmund.

Et l'attaquant norvégien, âgé de 22 ans, n'a pas eu besoin du moindre temps d'adaptation pour trouver ses marques en Premier League. Après seulement 15 matches, il a déjà inscrit 21 buts.

Jamais dans l'histoire de la Premier League un joueur n'avait été aussi prolifique. A titre de comparaison, la saison dernière, Mohamed Salah et Heung-min Son avaient terminé en tête du classement des buteurs avec 23 réalisations.

En Angleterre, les paris sont d'ailleurs ouverts pour savoir si Haaland va tout simplement battre le record de buts en une saison de Premier League qui est de 34 et qui appartient à Andy Cole (lors de la saison 1993-1994) et à Alan Shearer (lors de la saison 1994-1995).

A l'époque, la Premier League comptait 22 clubs et 42 journées. Avec une moyenne d'1,4 but par match, Haaland devrait logiquement faire mieux s'il est épargné par les blessures et les suspensions.

Ibrahimovic encore un peu plus dans la légende de la Serie A ?

Zlatan Ibrahimovic confie souvent en interview qu'il est comme le bon vin : il s'améliore avec l'âge. L'attaquant de l'AC Milan est âgé de 41 ans (il est né le 3 octobre 1981) et s'il n'a pas encore joué cette saison, en raison d'une blessure, il pourrait battre le record du plus vieux buteur de la Serie A lorsqu'il fera son retour sur les terrains.

L'actuel détenteur de ce record est un autre milanais : le défenseur Alessandro Costacurta. Il avait marqué lors du dernier match de sa carrière avec les Rossoneri, le 19 mai 2007, contre l'Udinese, à l'âge de 41 ans et 25 jours.

Mbappé : dépasser Cavani, égaler Bianchi, Onnis et Papin

Si Kylian Mbappé a reconnu qu'il ne pourra jamais digérer la défaite en finale de la Coupe du monde 2022, les nombreux records qu'il peut battre pendant la saison 2022-2023 pourraient atténuer sa peine.

Mbappé peut tout d'abord devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Edinson Cavani a inscrit 200 buts et Mbappé devrait rapidement le battre puisqu'il en totalise 191 (statistiques arrêtées au 2 janvier 2023 après le match Lens-PSG).

Déjà sacré meilleur buteur de la Coupe du monde avec 8 réalisations, Mbappé pourrait récidiver en Ligue des champions (il est actuellement en tête du classement des buteurs avec 7 buts) et devenir ainsi le premier joueur depuis Eusébio (en 1965-1966) à réaliser cet exploit lors d'une même saison.

Cerise sur le gâteau, Mbappé pourrait également s'offrir cette saison un cinquième titre de meilleur buteur de la Ligue 1 et rejoindre ainsi Carlos Bianchi et Delio Onnis et Jean-Pierre Papin qui se partagent le record.

Ronaldo, le premier joueur à 200 sélections ?

Ronaldo a vécu une année 2022 mouvementée : relégué sur le banc de touche à Manchester United, son contrat a même été rompu pendant qu'il disputait la Coupe du monde avec le Portugal.

Puis, le 30 décembre 2022, Ronaldo a surpris tout son monde en rejoignant le club d'Al-Nassr FC, en Arabie Saoudite.

L'attaquant, qui fêtera ses 38 ans le 5 février 2023, n'a toujours pas annoncé sa retraite internationale car il a un dernier objectif à atteindre avec sa sélection : devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 200 sélections.

CR7 en compte 196 après l'élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde 2022 et il est en concurrence avec le Koweïtien Bader Al-Mutawa (lui aussi capé 196 fois).

Les deux hommes vont donc se livrer un duel à distance tout au long de l'année 2023.