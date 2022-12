Mercato : Endrick révèle pourquoi il a choisi le Real Madrid plutôt que le PSG

Courtisé par les meilleurs clubs européens dont le PSG, le jeune phénomène brésilien a choisi de rejoindre le Real Madrid à l'été 2024.

Du haut de ses 16 ans, Endrick a défrayé la chronique depuis trois mois. Le jeune phénomène de Palmeiras qui a fait ses débuts en professionnels au mois de juillet, une fois l'âge légale de 16 ans passé, et qui a impressionné tout le monde avec ses performances chez les jeunes, était au centre de nombreuses rumeurs concernant son futur.

Vinicius et CR7, les facteurs clés

Endrick avait l'embarras du choix puisque les meilleurs clubs de la planète ne juraient que par lui, désireux de ne pas passer à côté du nouveau Neymar ou du nouveau Ronaldo. Le PSG, le Barça, Chelsea ou encore le Real Madrid voulaient s'attacher les services du jeune brésilien et c'est finalement le club merengue qui a remporté la mise. Dans une interview accordée à Marca, Endrick a justifié sa décision.

"Le Real Madrid est une très grande équipe, et Vini (Vinicius Jr, ndlr) m'avait envoyé des messages et donné plus d'espoir. Cristiano aussi, qui est mon idole, a joué pour le Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'est le bon choix. Dieu a toujours été avec moi et il m'a dit que c'était le meilleur chemin", a expliqué Endrick.

"J'espère échanger beaucoup de passes avec Vini et marquer des buts"

Je ne pourrais même pas en parler ici car il y a eu beaucoup de conseils, je devrais rester longtemps pour en parler mais je les garde pour moi. Il ne m'a pas donné de conseils juste pour ce moment mais pour toute ma vie. C'est mon ami et je pense que cette amitié durera de nombreuses années. J'espère pouvoir échanger beaucoup de passes avec lui et marquer des buts", a ajouté l'attaquant de Palmeiras.

Je suis très heureux, je remercie beaucoup Dieu mais j'ai les pieds sur terre. Je n'ai encore rien gagné. Je remercie Dieu pour le présent, le futur n'appartient qu'à Dieu. En 2024, quand j’irai au Real Madrid, j'espère faire de bonnes saisons. Pour l'instant, je suis à Palmeiras, mais je les soutiendrai de loin. Que Vini, qui est mon ami, fasse une grande saison, Éder, Rodry... et que le Real Madrid gagne plus de Ligues des Champions, de Ligas et la Super Coupe maintenant".

J 'ai parlé avec Carlo Ancelotti, avec Rodrygo, avec Éder Militao, avec les Brésiliens. Je remercie Dieu pour tout ce qui arrive dans ma vie et j'espère que beaucoup de bonnes choses vont arriver, mais il faut garder les pieds sur terre, avoir de l'humilité et persévérer", a conclu le nouveau phénomène du football brésilien. Endrick est attendu de pied ferme au Real Madrid mais il n'arrivera que à l'été 2024 lorsqu'il sera

"Quels conseils ?Endrick se sent bien maintenant que son avenir est clarifié : "âgé de 18 ans.